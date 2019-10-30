Экономика

ВедомостиВедомостиИпотека дешевеет пятый месяц подряд

Средневзвешенная ставка ипотечных кредитов, выданных в течение месяца, в сентябре упала на 0,23 процентного пункта (п. п.) до 9,68% годовых, подсчитал ЦБ. В августе ипотеку выдавали в среднем под 9,91% годовых.
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с чего всё началось
Осенью 2019 года на российском рынке ипотечного жилищного кредитования продолжилось снижение процентных ставок, констатируют аналитики Центробанка в сообщении, опубликованном на сайте
 регулятора.
Lenta.ru04:55

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Потенциал снижения не исчерпан: ставки по ипотеке снизятся до 8,5-8,7% в 2020 году

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В России подешевела ипотека

Lenta.ru04:55

Банк «Возрождение» вошел в ТОП-10 ипотечных выдач на первичном рынке

ЛюдиИпотеки.рфвчера в 08:00

Выдача ипотеки в России за девять месяцев сократилась на 5%

РИА Новости03:18

Ипотека побила четыре рекорда

Коммерсантъвчера в 18:26

Средняя ставка по ипотеке в России в сентябре снизилась до 9,68%

ТАССвчера в 11:22

Банк России заявил о рекордах на рынке ипотеки в сентябре

РБК04:32
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В Нью-Йорке запретят продажу фуа-гра

Городской совет Нью-Йорка принял закон о запрете на продажу фуа-гра с 2022 года, сообщает телеканал CNN.
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Сегодня под председательством российского лидера Владимира Путина прошло расширенное заседание президиума Госсовета по теме "О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения", передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post 10:20
Происшествия

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RT на русском 11:17
Происшествия

Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми

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Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru 08:44
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Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

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РБК вчера в 13:30
Происшествия

Полиция Сочи проверит видео с избиением школьника

Полиция Сочи проводит проверку заявления об избиении ученика другими детьми во время урока физкультуры в школе.
Российская газета 12:01
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Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в Кубке Украины

Soccer.ru вчера в 16:53
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Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Политика

Шипулин поедет к мэру, связавшему с ним нехватку денег в бюджете

Депутат Госдумы Антон Шипулин пообещал встретиться с мэром Краснотурьинска, который связал отказ в выделении городу субсидий с плохим голосованием за депутата.
Политсовет 08:39
Экономика

«Транснефть» ликвидирует «дочку» на территории Томской области

Один из крупнейших налогоплательщиков Томской области работает на территории региона с 1972 года.
Вести-Томск 02:50
Политика

Премьер Ирака согласился уйти в отставку

Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди согласился уйти в отставку, сообщает агентство FARS со ссылкой на президента страны Бархама Салеха.
RT на русском 10:43
Авто

Fisker показал конкурента Tesla Model X

Компания Fisker опубликовала первые официальные фотографии нового электрического кроссовера под названием Ocean.
AutoNews 08:31
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам до 9,3 процента, что связано с уменьшением ключевой ставки Центробанка.
Lenta.ru 08:29
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Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском вчера в 07:52
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Мировой рынок смартфонов впервые за два года показал рост

Впервые за последние два года в третьем квартале 2019 года глобальный рынок смартфон продемонстрировал рост на 1%, сообщает аналитическая компания Canalys.
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«Исламское государство» выбрало нового лидера после смерти аль-Багдади

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Президент Чили отменил саммит АТЭС

News.ru вчера в 10:50
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Раскрыт механизм защиты человека от золотистого стафилококка

Шведские ученые провели анализ существующей информации о золотистом стафилококке, чтобы выяснить, как человеческая кожа противостоит ему.
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Происшествия

Деревянный замок из списка ЮНЕСКО сгорел в Японии

Площадь пожара превысила 4 тыс. кв.м. Огонь уничтожил семь строений на территории замка, в том числе главный дворец.
Интерфакс 07:03
Политика

Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно.
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Первый вернувшийся в Россию беглый олигарх получил срок

Lenta.ru 11:48
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Министр культуры Владимир Мединский пояснил, что картина Тодда Филлипса "Джокер", вышедшая на экраны 3 октября, не нарушает требования законодательства России, а именно: не содержит призывы к свержению конституционного строя, не содержит порнографию, не разжигает межнациональную рознь и не пропагандирует религиозную нетерпимость.
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Палата представителей одобрила процедуру импичмента Трампу

Зачем демократы представили резолюцию Трамп отказался сотрудничать с расследованием, сославшись на то, что Пелоси не выносила вопрос о начале импичмента на голосование в палате представителей.
РБК 11:50
Футбол

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Тренерские штабы «Спартака» и «Ростова» во главе с Доменико Тедеско и Валерием Карпиным огласили стартовые сочетания команд на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России.
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Генсек НАТО забыл про Зеленского на заседании в Киеве

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Известия 09:35
Футбол

Ибрагимович рассказал, что значили слова о возвращении в Испанию

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ФРС США снизила базовую ставку третий раз подряд

Федрезерв снизил ставку третий раз подряд: ранее это происходило в июле и сентябре, оба раза по 25 б.п. Июльское снижение стало первым со времён глобального финансового кризиса.
News.ru вчера в 14:48
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