Экономика

ВедомостиВедомостиИпотека дешевеет пятый месяц подряд

Средневзвешенная ставка ипотечных кредитов, выданных в течение месяца, в сентябре упала на 0,23 процентного пункта (п. п.) до 9,68% годовых, подсчитал ЦБ. В августе ипотеку выдавали в среднем под 9,91% годовых.
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с чего всё началось
Осенью 2019 года на российском рынке ипотечного жилищного кредитования продолжилось снижение процентных ставок, констатируют аналитики Центробанка в сообщении, опубликованном на сайте
 регулятора.
Lenta.ruвчера в 04:55

Подробнее о событии

Аналитики спрогнозировали снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Известиявчера в 10:40

ДОМ.РФ прогнозирует снижение ставок по ипотеке до 8,5% в 2020 году

ТАССвчера в 10:04

Средняя ставка по ипотеке в РФ в сентябре опустилась до 9,68% с 9,91% в августе

ПРАЙМ30 октября в 11:25

Выдача ипотеки в России за девять месяцев сократилась на 5%

РИА Новостивчера в 03:18

Объем выдачи ипотеки в России по итогам девяти месяцев составил почти 2 трлн рублей

Интерфакс30 октября в 11:55

Банк «Россия» улучшил условия по ипотеке военнослужащим

Банки.рувчера в 07:50

Ипотека дешевеет пятый месяц подряд

Ведомости30 октября в 11:00
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 02:25, Ашберн
Армия и оружие

Российская «Булава» не может стрелять на запад

ГЛАС.RU вчера в 02:52
Футбол

Моуринью рассказал, какой ему требуется клуб для возобновления карьеры

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что для возобновления тренерской карьеры ему требуется серьезный проект.
Матч ТВ вчера в 23:22
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства бывшего мэра Киселевска

РИА Новости 01:34
Происшествия

Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми

Интерфакс вчера в 08:21
Политика

Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента.
РИА Новости вчера в 16:50
Происшествия

Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре

Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
News.ru вчера в 09:20
Общество

Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России

Чартерный перевозчик Azur Air перевел из иностранного реестра в российский только один самолет из 29-ти, сообщил замгендиректора авиакомпании Павел Терещенко.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Происшествия

В Иваново задержали группу телефонных банковских мошенников

Группу из девяти человек, которые промышляли телефонным мошенничеством под видом банковских работников, задержали полицейские при участии Росгвардии в Иваново, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 00:03
Происшествия

На площади 400 кв. м горит здание автотехцентра в Петербурге

Пожар произошел на улице Салова, 44 на площади 400 кв. м. Возгоранию присвоен уровень 1-Бис.
Росбалт 01:56
Хоккей

«Калгари» победил «Нэшвилл» в овертайме, отыгравшись с 1:4

«Калгари» одержал в гостях волевую победу над «Нэшвиллом» (6:5 ОТ).
Sports.ru вчера в 23:35
Общество

В Роскачестве оценили интернет-советы по проверке качества мяса

Эксперты Роскачества сделали подборку наиболее популярных в интернете советов по проверке качества продовольственных продуктов в домашних условиях.
REGNUM 01:35
Экономика

Украина оценила потери от сокращения транзита российского газа

Прямые потери украинской экономики от сокращения транзита газа из России могут составить 0,6 процента ВВП в 2020 году и 0,9 процента в 2021-м, следует из прогноза Национального банка Украины (НБУ).
Lenta.ru 01:54
Транспорт

Медведев разрешил построить новую трассу из Москвы в Казань

Правительство решило, что скоростная трасса Москва – Казань все-таки будет построена, причем полностью.
Ведомости вчера в 16:15
Общество

Банки и ТЭК хотят обязать использовать российское оборудование и софт

По мнению инициаторов законопроекта, использование отечественного софта позволит повысить безопасность, а также поможет российским разработчикам нарастить свою долю на рынке госзакупок.
АБН 02:07
Экономика

Власти подготовили новый вариант легализации криптоактивов в России

Власти могут разрешить проводить на российских криптобиржах сделки с иностранными цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
РБК 00:00
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
News.ru 30 октября в 06:16
Армия и оружие

Военные США сменят калибр патронов из-за России

Американские военные взялись за разработку новых патронов калибра 6,8 мм, которые придут на смену популярному стандарту НАТО 5,56 мм.
Дни24 01:31
Наука

Американские ученые назвали причину тяги к алкоголю и сладкому

Американские ученые в ходе серии экспериментов выяснили, какой участок мозга отвечает за формирование вредных привычек, в том числе назвали причину тяги к сладкому и алкоголю.
ФАН вчера в 12:14
Общество

Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в Москве и области

В первые шесть месяцев 2020 года услуги ЖКХ дорожать не будут, но во втором полугодии тарифы в Москве вырастут не более чем на 5 %, а в Подмосковье – на 4,1 %.
Экономика сегодня 30 октября в 11:02
Происшествия

В Томске иномарка наехала на пешеходов, один погиб

Двое пострадавших пешеходов, пассажиры автомобиля Ssang Yong и водитель автомобиля Renault Logan были госпитализированы.
Российская газета 01:48
Футбол

Головин помог «Монако» обыграть «Марсель»

«Монако» прошёл «Марсель» на стадии 1/16 финала Кубка лиги Франции.
Евро-футбол.ру 30 октября в 18:00
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Политика

Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании

Российская газета вчера в 20:55
Шоу-бизнес

Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой

Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
ФАН вчера в 03:45
Политика

Путин призвал «избавиться от абсурда» в газовом споре России и Украины

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном заявил, что РФ и Украина должны обнулить все взаимные претензии по газовому вопросу.
Экономика сегодня вчера в 02:28
Технологии

Новый вирус атаковал пользователей Android

Эксперты компании Symantec, специализирующейся на кибербезопасности, заявили об обнаружении нового вируса под названием Xhelper.
iReactor 00:33
Политика

В США хотят ограничить въезд в страну для граждан еще ряда стран

В Вашингтоне рассматривают вопрос о расширении списка стран, гражданам которых будет закрыт въезд в США.
Газета.Ru вчера в 22:17
Происшествия

СК закрыл дело ударившего по машине из-за гибели щенка подростка

РБК вчера в 13:02
Политика

Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создавать военный союз

Россия не ставит вопрос о создании военного союза с Китаем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".
ТАСС 01:20
Политика

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

Известия вчера в 23:10
Как работают Яндекс.Новости?
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