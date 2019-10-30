с чего всё началось

Средневзвешенная ставка ипотечных кредитов, выданных в течение месяца, в сентябре упала на 0,23 процентного пункта (п. п.) до 9,68% годовых, подсчитал ЦБ. В августе ипотеку выдавали в среднем под 9,91% годовых.

Политика Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента.

Происшествия Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.

Общество Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России Чартерный перевозчик Azur Air перевел из иностранного реестра в российский только один самолет из 29-ти, сообщил замгендиректора авиакомпании Павел Терещенко.

Происшествия В Иваново задержали группу телефонных банковских мошенников Группу из девяти человек, которые промышляли телефонным мошенничеством под видом банковских работников, задержали полицейские при участии Росгвардии в Иваново, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Наука Американские ученые назвали причину тяги к алкоголю и сладкому Американские ученые в ходе серии экспериментов выяснили, какой участок мозга отвечает за формирование вредных привычек, в том числе назвали причину тяги к сладкому и алкоголю.

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Общество В России вступил в силу закон о суверенном рунете В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.