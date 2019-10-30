с чего всё началось

Средневзвешенная ставка ипотечных кредитов, выданных в течение месяца, в сентябре упала на 0,23 процентного пункта (п. п.) до 9,68% годовых, подсчитал ЦБ. В августе ипотеку выдавали в среднем под 9,91% годовых.

Политика Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".

Кино Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.

Политика США ввели новые санкции против Ирана США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.

Общество Симоньян не выдержала интервью Собчак Чтобы взять интервью у Маргариты Симоньян, Собчак обратилась за помощью к общим знакомым, которые помогли уговорить главного редактора телеканала RT.

Шоу-бизнес Навка назвала свою дочь «пахарем» за первое место в соревнованиях Надежда Пескова, дочь олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки и Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, заняла первое место в соревнованиях по фигурному катанию.

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.

Политика Опубликована характеристика КГБ на Путина Владимир Путин — морально устойчив, исполнителен и дисциплинирован, сказано в характеристике КГБ на него. Об этом сообщает телеканал «78».

Наука Первые представители Homo sapiens появились в Африке Представители Homo sapiens появились у берегов реки Замбези, там они прожили около 70 тыс. лет до того момента, как их потомки начали колонизировать Африку.

Интернет WhatsApp для Android получил поддержку входа по отпечатку пальца Стоит отметить, что подобная возможность уже довольно длительное время доступна пользователям Telegram, причем как в версии для Android, так и для iOS.

Кино Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре престолов» «HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», — говорится в сообщении телеканала.

Наука Созданы новые катализаторы для получения биоактивных молекул Иногда получение вычисленных теоретически структур очень затрудняется, так как требуется создание молекул с точно определенной структурой, а в результате синтеза либо совсем не образуется нужных соединений, либо получается смесь молекул различной формы, отделить которые друг от друга бывает очень трудно.

Общество Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».