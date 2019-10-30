Экономика
ВедомостиИпотека дешевеет пятый месяц подряд
Средневзвешенная ставка ипотечных кредитов, выданных в течение месяца, в сентябре упала на 0,23 процентного пункта (п. п.) до 9,68% годовых, подсчитал ЦБ. В августе ипотеку выдавали в среднем под 9,91% годовых.
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с чего всё началось
Осенью 2019 года на российском рынке ипотечного жилищного кредитования продолжилось снижение процентных ставок, констатируют аналитики Центробанка в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.Lenta.ru04:55
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Объем выдачи ипотеки в России по итогам девяти месяцев составил почти 2 трлн рублей
Интерфаксвчера в 11:55
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Ранее стали известны основные положения новой накопительной пенсионной системы РФ (она будет называться ГПП — «гарантированный пенсионный план»).
Политика
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Сирийский лидер Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США.
Наука
Первые представители Homo sapiens появились в Африке
Представители Homo sapiens появились у берегов реки Замбези, там они прожили около 70 тыс. лет до того момента, как их потомки начали колонизировать Африку.
Интернет
WhatsApp для Android получил поддержку входа по отпечатку пальца
Стоит отметить, что подобная возможность уже довольно длительное время доступна пользователям Telegram, причем как в версии для Android, так и для iOS.
Кино
Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»
«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», — говорится в сообщении телеканала.
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Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Наука
Созданы новые катализаторы для получения биоактивных молекул
Иногда получение вычисленных теоретически структур очень затрудняется, так как требуется создание молекул с точно определенной структурой, а в результате синтеза либо совсем не образуется нужных соединений, либо получается смесь молекул различной формы, отделить которые друг от друга бывает очень трудно.
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Британцы оценили пуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир»
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Каковкин был первым бизнесменом из списка Титова, который вернулся в Россию.
ЖКХ
В Госдуме предложили россиянам не платить за некачественные услуги ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением о разрешении дать право не платить за коммунальные услуги, которые не соответствуют нормам качества.
Общество
Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок
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Авто
GM выпустил новый стильный кроссовер размером с Hyundai Creta
СП General Motors-SAIC выпустило на китайский рынок новый бюджетный кроссовер Baojun RS-3.
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Кино
Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России
Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.