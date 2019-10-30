Экономика

ВедомостиВедомостиИпотека дешевеет пятый месяц подряд

Средневзвешенная ставка ипотечных кредитов, выданных в течение месяца, в сентябре упала на 0,23 процентного пункта (п. п.) до 9,68% годовых, подсчитал ЦБ. В августе ипотеку выдавали в среднем под 9,91% годовых.
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с чего всё началось
Осенью 2019 года на российском рынке ипотечного жилищного кредитования продолжилось снижение процентных ставок, констатируют аналитики Центробанка в сообщении, опубликованном на сайте
 регулятора.
Lenta.ruвчера в 04:55

Подробнее о событии

Аналитики спрогнозировали снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Известиявчера в 10:40

ДОМ.РФ прогнозирует снижение ставок по ипотеке до 8,5% в 2020 году

ТАССвчера в 10:04

Средняя ставка по ипотеке в РФ в сентябре опустилась до 9,68% с 9,91% в августе

ПРАЙМ30 октября в 11:25

Выдача ипотеки в России за девять месяцев сократилась на 5%

РИА Новостивчера в 03:18

Объем выдачи ипотеки в России по итогам девяти месяцев составил почти 2 трлн рублей

Интерфакс30 октября в 11:55

Банк «Россия» улучшил условия по ипотеке военнослужащим

Банки.рувчера в 07:50

Ипотека дешевеет пятый месяц подряд

Ведомости30 октября в 11:00
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Происшествия

В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска

РБК вчера в 23:19
Кино

Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Gazeta.SPb вчера в 13:42
Общество

Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Известия вчера в 17:32
Общество

Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России

С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Газета.Ru вчера в 17:46
Экономика

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM вчера в 18:24
Общество

Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок

По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ вчера в 10:58
Здоровье

В Москве после удаления зуба умер юноша из Тувы

Юноша обратился в московскую стоматологию, где ему удалили зуб. Через некоторое время он скончался. Это произошло больше месяца назад.
ФедералПресс вчера в 07:39
Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Происшествия

Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре

Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
News.ru вчера в 09:20
Общество

Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве

Интерфакс вчера в 02:01
Шоу-бизнес

Терпящий убытки Фадеев назвал Наргиз караоке-певицей

Что касается Наргиз Закировой, с которой продюсер разошелся со скандалом в конце лета, то этот проект был убыточен – продюсерский центр потерял на певице более 16 миллионов рублей, пишет интернет-портал "Дни.ру".
ТВ Центр вчера в 14:57
ЖКХ

В Госдуме предложили разрешить не оплачивать некачественные услуги ЖКХ

Россиянам стоит предоставить право не платить за коммунальные услуги плохого качества.
Известия вчера в 23:52
Здоровье

Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

В прошлом году число врачей в нашей стране выросло - на 0,07 процента или 404 специалиста.
Российская газета вчера в 03:57
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru вчера в 07:25
Политика

Трамп сменил место жительства из-за «плохого отношения» в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Флориду из-за «плохого отношения» к нему местных политиков.
РБК 00:22
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 30 октября в 10:56
Общество

Снежный циклон накроет Сахалин на следующей неделе

Последняя неделя октября была тёплой, даже ночные температуры редко опускались ниже нулевой отметки.
АСТВ 00:32
Политика

Трамп оценил принятие резолюции о начале процедуры импичмента

Президент США Дональд Трамп оценил решение Палаты представителей Конгресса о принятии резолюции об официальном начале процедуры импичмента.
Газета.Ru вчера в 17:15
Экономика

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

Рублю после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году, отмечается в материале.
РИА Новости вчера в 23:59
Кино

Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian

Дни24 вчера в 10:08
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак припомнила Гарику Харламову былые обиды

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram припомнила Гарику Харламову былые обиды.
Дни24 29 октября в 14:14
Шоу-бизнес

Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой

Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
ФАН вчера в 03:45
Происшествия

Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье

Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости вчера в 06:27
Армия и оружие

Под Петровским ВСУ ликвидировали двух украинских нацистов

ИА Новороссия вчера в 09:29
Кино

Назван актерский состав фильма «Астерикс и Обеликс: Шелковый путь»

Дни24 30 октября в 06:24
Происшествия

В Екатеринбурге отец травмировал двухлетнего сына, защитившего мать

66.ru вчера в 07:15
Транспорт

Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров

Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
РБК вчера в 16:20
Культура

«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

Московский Комсомолец вчера в 05:22
Общество

В России электронные ПТС начали выдавать в обязательном порядке

Вместе с нашей страной на ЭПТС должны были также переключиться государства Евразийского союза, но недавно Коллегия Евразийской экономической комиссии решила продлить период выдачи бумажных паспортов на год, до 1 ноября 2020 года.
RuNews24.ru 00:42
Общество

ФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях

ФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях Рейды ФНС и ФСБ в структурах, занимающихся клининговым бизнесом, проведены вчера в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тамбовской и Челябинской областях и Красноярском крае.
Коммерсантъ вчера в 16:02
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