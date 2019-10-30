с чего всё началось

Средневзвешенная ставка ипотечных кредитов, выданных в течение месяца, в сентябре упала на 0,23 процентного пункта (п. п.) до 9,68% годовых, подсчитал ЦБ. В августе ипотеку выдавали в среднем под 9,91% годовых.

Происшествия Южнокорейский вертолёт упал у берегов островов в Японском море Южнокорейский вертолёт упал у берегов островов Токто в Японском море. Об этом информирует агентство «Рёнхап».

Происшествия Появилось видео с места убийства бывшего мэра Киселёвска в Кузбассе Следственный комитет России распространил видео с места трагедии в Кемеровской области, где сегодня ночью был убит экс-мэр города Киселёвска Сергей Лаврентьев.

Религия Польская православная церковь отказалась признать ПЦУ Польская автокефальная православная церковь (ПАПЦ) обвинила так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ) в «нарушении евхаристического единства всего православия», а также обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею с заявлением о непризнании этой организации.

Общество Какие изменения в законодательстве ждут россиян с 1 ноября С 1 ноября вступит в силу множество нормативных правовых актов, которые затрагивают самые разные сферы жизни россиян.

Экономика Новая система пенсионных накоплений коснется самозанятых россиян Обновленная система добровольных пенсионных накоплений коснется не только наемных работников, но и самозанятых граждан России.

Футбол Спартак — Ростов 2:1 "Спартак" на своем поле в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России победил "Ростов" (2:1).

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей России ждет относительно теплый ноябрь.

Происшествия Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.

Политика В Германии заявили об улучшении финансовой ситуации в России СМИ Германии заявили о том, что в России улучшается финансовая ситуация, при этом рубль остается стабильным вне зависимости от политических новостей.

Авто Кабриолету Aurus разрешили выезжать на дороги общего пользования На один из экземпляров парадного кабриолета Aurus оформили допуск для выезда на дороги общего пользования.

Происшествия В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.

Политика Закрылось посольство Израиля в России Закрываются посольства по всему миру. Из-за забастовок отказалось работать посольство на Украине.

ЖКХ В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение дать право россиянам не оплачивать услуги ЖКХ в случае их несоответствия нормам.

Политика Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.

Происшествия СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.

Происшествия Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.

Происшествия Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.

Армия и оружие Турецкая сторона передала России 18 сирийских военнопленных "18 элементов [сирийского] режима, задержанных в ходе разыскных, разведывательных и военных мероприятий к юго-востоку от города Рас-эль-Айна 29 октября, были переданы [российской стороне] в результате координации с властями Российской Федерации", - говорится в тексте.

Гаджеты Наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны Беспроводные наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны.

Здоровье Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах В прошлом году число врачей в нашей стране выросло - на 0,07 процента или 404 специалиста.

Политика Израиль приостановил экстрадицию в США россиянина Буркова Верховный суд Израиля вынес временный запрет на экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Шоу-бизнес Телеведущая Ксения Собчак припомнила Гарику Харламову былые обиды Телеведущая Ксения Собчак в Instagram припомнила Гарику Харламову былые обиды.