Экономика
ВедомостиИпотека дешевеет пятый месяц подряд
Средневзвешенная ставка ипотечных кредитов, выданных в течение месяца, в сентябре упала на 0,23 процентного пункта (п. п.) до 9,68% годовых, подсчитал ЦБ. В августе ипотеку выдавали в среднем под 9,91% годовых.
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с чего всё началось
Осенью 2019 года на российском рынке ипотечного жилищного кредитования продолжилось снижение процентных ставок, констатируют аналитики Центробанка в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.Lenta.ruвчера в 04:55
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Объем выдачи ипотеки в России по итогам девяти месяцев составил почти 2 трлн рублей
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Средняя ставка по ипотеке в РФ в сентябре опустилась до 9,68% с 9,91% в августе
ПРАЙМ30 октября в 11:25
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