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Ипотека дорожает вслед за ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ

Ипотека дорожает вслед за ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ Второй месяц подряд российские банки продолжают ухудшать условия по ипотеке.В источнике

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Ипотека подорожала в России из-за ужесточения политики ЦБ

News.ru01:25

Российские банки массово повышают ставки по ипотеке

URA.Ru19:47

Ставки по ипотеке массово выросли в российских банках

Deita.ru00:15

Ставка ЦБ сыграла против ипотечников

Царьград01:11

Ипотека дорожает вслед за ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ

Коммерсантъ18:09
Интересное

Путин заявил, что в инциденте с британским эсминцем в Черном море участвовали американцы

Президент России Владимир Путин заявил, что даже если бы российские корабли потопили британский эсминец Defender во время недавнего инцидента у берегов Крыма, третья мировая война все равно бы не началась.
РИА Новостивчера в 06:46

ГИБДД в 2022 году получит приборы для моментального выявления пьяных водителей

О скором появлении в России приборов, позволяющих за считанные секунды определить наличие алкоголя или наркотиков у водителей, Михаил Черников говорил еще в ноябре прошлого года, подчеркивая, что это не алкотестер, а средство индикации.
Российская газета23:42

Жилищное строительство выросло в России в мае на 31,3%

В России в мае 2021 года было построено 5,0 млн кв. м жилья (с учетом жилых домов на участках садоводства), что на 31,3% больше показателя мая 2020 года, сообщила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Интерфаксвчера в 16:44

Представитель певицы МакSим рассказал о тяжелом состоянии артистки

Представитель МакSим подчеркнула, что под давлением таких обстоятельств уважающий себя врач не стал бы подвергать опасности артиста и созваниваться с журналистами, учитывая тяжелое состояние Марины на данный момент.
Live24вчера в 06:58

Си Цзиньпин заявил, что армия Китая должна стать одной из сильнейших в мире

"НОАК должна стать вооруженными силами мирового класса с еще более высокими возможностями, чтобы быть способной надежно защитить суверенитет, безопасность и интересы развития страны", - сказал глава государства.
ТАСС21:45