Президент России Владимир Путин заявил, что даже если бы российские корабли потопили британский эсминец Defender во время недавнего инцидента у берегов Крыма, третья мировая война все равно бы не началась.
О скором появлении в России приборов, позволяющих за считанные секунды определить наличие алкоголя или наркотиков у водителей, Михаил Черников говорил еще в ноябре прошлого года, подчеркивая, что это не алкотестер, а средство индикации.
В России в мае 2021 года было построено 5,0 млн кв. м жилья (с учетом жилых домов на участках садоводства), что на 31,3% больше показателя мая 2020 года, сообщила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Представитель МакSим подчеркнула, что под давлением таких обстоятельств уважающий себя врач не стал бы подвергать опасности артиста и созваниваться с журналистами, учитывая тяжелое состояние Марины на данный момент.
"НОАК должна стать вооруженными силами мирового класса с еще более высокими возможностями, чтобы быть способной надежно защитить суверенитет, безопасность и интересы развития страны", - сказал глава государства.