ГИБДД в 2022 году получит приборы для моментального выявления пьяных водителей

О скором появлении в России приборов, позволяющих за считанные секунды определить наличие алкоголя или наркотиков у водителей, Михаил Черников говорил еще в ноябре прошлого года, подчеркивая, что это не алкотестер, а средство индикации.