Путин предложил отменить налог на продажу квартиры для многодетных

Путин на пленарном заседании «Единой России» предложил освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты налога с продажи жилья при условии, что в течение года они должны направить сохраненные таким образом средства на приобретение новой жилплощади.