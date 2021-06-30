Путин на пленарном заседании «Единой России» предложил освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты налога с продажи жилья при условии, что в течение года они должны направить сохраненные таким образом средства на приобретение новой жилплощади.
По данным исследовательской компании Counterpoint Technology Market Research, за семь месяцев было продано 100 миллионов смартфонов семейства Apple iPhone 12, что является преодолением знаковой отметки.
Заместитель начальника Управления Пенсионного фонда РФ в Красноармейском районе Татьяна Новицкая считает, что краевой контакт-центр как раз и создан для того, чтобы упростить пожилым людям решение вопросов пенсионного обеспечения, не выходя из дома.