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Ипотека дорожает вслед за ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ

Ипотека дорожает вслед за ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ Второй месяц подряд российские банки продолжают ухудшать условия по ипотеке.В источнике

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Ставки по ипотеке массово выросли в российских банках

Deita.ru00:15

Опрос: около 22% россиян готовы взять ипотеку по ставке 9-10% годовых

ТАСС20:02

Ипотека дорожает вслед за ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ

Коммерсантъ18:09

Российские банки массово повышают ставки по ипотеке

URA.Ru19:47
Интересное

Путин предложил отменить налог на продажу квартиры для многодетных

Путин на пленарном заседании «Единой России» предложил освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты налога с продажи жилья при условии, что в течение года они должны направить сохраненные таким образом средства на приобретение новой жилплощади.
Компаниявчера в 07:30

В Красноармейском районе пенсионный фонд поменял схему работы с населением

Заместитель начальника Управления Пенсионного фонда РФ в Красноармейском районе Татьяна Новицкая считает, что краевой контакт-центр как раз и создан для того, чтобы упростить пожилым людям решение вопросов пенсионного обеспечения, не выходя из дома.
Голос правды (ст. Полтавская)28 июня в 02:55