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Ипотека дорожает вслед за ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ

Ипотека дорожает вслед за ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ Второй месяц подряд российские банки продолжают ухудшать условия по ипотеке.В источнике

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Опрос: около 22% россиян готовы взять ипотеку по ставке 9-10% годовых

ТАСС20:02

Российские банки массово повышают ставки по ипотеке

URA.Ru19:47

Ипотека дорожает вслед за ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ

Коммерсантъ18:09
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Интересное

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РИА Новости18:39

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Принцы Гарри и Уильям впервые после ссоры проведут встречу в день рождения покойной матери

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Центральная Служба Новостейвчера в 13:46