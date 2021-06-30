КоммерсантъИпотека дорожает вслед за ужесточением денежно-кредитной политики ЦБИпотека дорожает вслед за ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ Второй месяц подряд российские банки продолжают ухудшать условия по ипотеке.В источникеПодробнее о событииОпрос: около 22% россиян готовы взять ипотеку по ставке 9-10% годовыхТАСС20:02Российские банки массово повышают ставки по ипотекеURA.Ru19:47Ипотека дорожает вслед за ужесточением денежно-кредитной политики ЦБКоммерсантъ18:09Показать все источникиОценитьПоделиться