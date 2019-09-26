Недвижимость
Долги.руИпотека может стать выгоднее аренды
Специалисты Росбанка подсчитали, что при сохранении нынешних тенденций в ценах на недвижимость и ставках на аренду, приобретение жилья в ипотеку станет более выгодным, чем его аренда, сообщил РБК. Такой вывод сделали аналитики ипотечного филиала Росбанка.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Из всех городов-миллионников только в Москве аренда будет выгоднее ипотеки, говорится в исследовании (есть у РБК). Шесть лет назад ситуация была обратной — в большинстве крупных городов предпочтительнее был съем жилья.РБКвчера в 05:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты: В долгосрочной перспективе в Казани выгоднее взять ипотеку, чем снимать квартиру
Татар-информвчера в 11:50
Эксперты подсчитали, насколько выгодно покупать квартиру в Казани в ипотеку
БИЗНЕС Onlineвчера в 08:32
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 01:20, Вашингтон
Музыка
Украинский певец Винник поучаствовал в российском флешмобе
Украинский исполнитель Олег Винник принял участие в масштабной акции «ВСЕММИР», в рамках которой российские и зарубежные знаменитости призывают к миру и единству.
Культуромания вчера в 15:01
Шоу-бизнес
Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак
Недавно популярная программа Gradient показала поразительное сходство Галкина с Ксенией Собчак.
OAnews вчера в 16:11
Шоу-бизнес
Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить»
Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.
WomanHit.ru 25 сентября в 02:16
Космос
В Антарктиде на дне океана обнаружена секретная база инопланетян
По мнению уфолога, обнаруженная база свидетельствует о том, что инопланетяне прочно обосновались в Антарктиде.
UfacityNews.ru 24 сентября в 20:53
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru вчера в 05:38
Происшествия
Сухогруз загорелся на Волге недалеко от Тольятти
Известия вчера в 22:50
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Политика
МИД РФ предложил перенести заседание комитета ГА ООН из США
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона в качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России выступила с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США в другое место.
Газета.Ru вчера в 11:36
Футбол
Экс-тренер «Милана» прибыл в Москву с целью возглавить российский клуб
Бывший игрок сборной Италии и экс-главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву для того, чтобы возглавить российский клуб.
Газета.Ru вчера в 21:51
Политика
У Путина обнаружился тайный толстый телефон
Выяснилось, что, например, Владимир Путин может поговорить с иностранным лидером даже из полевых условий: по «мобильнику, который на вид толще обычного».
Московский Комсомолец вчера в 09:55
Политика
Россия создаст онлайн-архив о советских пленных времен Второй мировой
Газета.Ru вчера в 22:23
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как продлить жизнь онкологических больных
Известный российский доктор Александр Мясников рассказал о способах продления жизни практически при любом раке.
Ugpressa.ru 24 сентября в 13:52
Политика
В ЕАЭС ответили на критику Евросоюзом торговой сделки с Сербией
Переговоры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Сербии о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) полностью завершены, и стороны готовятся подписать соглашение 25 октября.
РБК вчера в 07:56
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk вчера в 04:05
Происшествия
Генерала МВД обвиняют в вымогательстве
Дождь 25 сентября в 12:08
Происшествия
Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу
Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Происшествия
Офицера в Хабаровском крае осудили за разглашение гостайны
Газета.Ru вчера в 20:46
Политика
Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом
Политическая Экспертиза 25 сентября в 09:45
Экономика
В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия вчера в 05:36
Армия и оружие
Израильские военные самолеты замечены вблизи российской базы в Сирии
Недавно в СМИ появилось сообщение о том, что вблизи военной базы ВМФ Российской Федерации, что расположена в сирийском Тартусе, был зафиксирован военный самолет ВВС Израиля.
ГЛАС.RU вчера в 02:58
Волейбол
Словения вышла в финал домашнего чемпионата Европы
Словения вышла в финал мужского чемпионата Европы. В 1/2 финала словенцы обыграли команду Польши в четырех сетах.
Спорт-Экспресс вчера в 16:54
Футбол
Хохлов отсутствовал на тренировке «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов отсутствовал на тренировке команды.
Нева Спорт вчера в 16:58
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Здоровье
Названы признаки для немедленного обращения к онкологу и маммологу
iReactor 25 сентября в 15:38
Экономика
В Челябинске закрывается крупное производство
В Челябинске закрывается крупное производство – с 1 октября АО «ЭПМ-Челябинский электродный завод» (входит в Группу ЭПМ) останавливает производство анодов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Доступ1 01:07
Футбол
Правительство ограничит цены на гостиницы в Петербурге во время ЧЕ
Кремль думает над ограничением цен на гостиницы в Санкт-Петербурге на время чемпионата Европы по футболу, который пройдет летом 2020 года.
Gazeta.SPb вчера в 17:28
Армия и оружие
Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск ракеты «Оникс» на Чукотке
Береговой комплекс "Бастион" российского Тихоокеанского флота впервые в истории выполнил пуск сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке, сообщило Минобороны.
РИА Новости вчера в 21:15
Футбол
Матч «Локомотив» – «Зенит»: 2019 год обещает напряженную борьбу
Футбол «Локомотив» «Зенит»: берегли силы ради РФПЛ В сезоне 2019/2020 всех любителей российского футбола ожидает, наверное, самое интересное и насыщенное противостояние за чемпионство.
LoginCasino.com вчера в 10:12
Наука
Физические тренировки загружают не только мышцы, но и мозг
ТАСС вчера в 12:31