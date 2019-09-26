Недвижимость

Долги.руДолги.руИпотека может стать выгоднее аренды

Специалисты Росбанка подсчитали, что при сохранении нынешних тенденций в ценах на недвижимость и ставках на аренду, приобретение жилья в ипотеку станет более выгодным, чем его аренда, сообщил РБК. Такой вывод сделали аналитики ипотечного филиала Росбанка.
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с чего всё началось

Аналитики сравнили выгоду при ипотеке и аренде в крупнейших городах

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