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Газета.Ru

Ипотека на строительство частных домов появится в России в 2021 году

В текущем году в России начнут выдавать ипотечные кредиты на строительство индивидуального жилья, однако процентная ставка по таким займам будет выше обычной, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова приводит РИА "Новости".В источнике
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С чего всё началось

Хуснуллин: ипотечная ставка по специальной программе для частных домов будет выше средней

Правительство РФ и Банк России подготовят пилотный проект специальной ипотечной программы для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Ставка по ней будет превышать средний показатель по стране, сообщил в субботу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
ТАСС03:14

Подробнее о событии

В правительстве анонсировали появление программы ипотеки для строительства частных домов

BFM.ru14:22

Хуснуллин: ипотечная ставка по специальной программе для частных домов будет выше средней

ТАСС03:14

Ипотеку на индивидуальное жилье начнут выдавать в 2021 году

РИА Новости07:31

Россияне смогут строить частные дома в ипотеку уже в 2021 году

ПРАЙМ04:31

Хуснуллин рассказал о ставке по ипотеке на строительство частных домов

ФАН04:17

Хуснуллин анонсировал программу ипотеки для строительства частных домов

Коммерсантъ07:45

Хуснуллин: Построить дом в ипотеку можно будет уже в этом году

Российская газета02:32
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