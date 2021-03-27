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Газета.Ru

Ипотека на строительство частных домов появится в России в 2021 году

В текущем году в России начнут выдавать ипотечные кредиты на строительство индивидуального жилья, однако процентная ставка по таким займам будет выше обычной, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова приводит РИА "Новости".В источнике
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С чего всё началось

Хуснуллин: ипотечная ставка по специальной программе для частных домов будет выше средней

Правительство РФ и Банк России подготовят пилотный проект специальной ипотечной программы для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Ставка по ней будет превышать средний показатель по стране, сообщил в субботу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
ТАССвчера в 03:14

Подробнее о событии

Хуснуллин анонсировал ипотеку на ИЖС. Будет ли она пользоваться спросом?

BFM.ru00:55

Хуснуллин анонсировал программу ипотеки для строительства частных домов

Коммерсантъвчера в 07:45

Хуснуллин: Построить дом в ипотеку можно будет уже в этом году

Российская газетавчера в 02:32

Россияне смогут строить частные дома в ипотеку уже в 2021 году

ПРАЙМвчера в 04:31

Хуснуллин рассказал о ставке по ипотеке на строительство частных домов

ФАНвчера в 04:17

Хуснуллин: ипотечная ставка по специальной программе для частных домов будет выше средней

ТАССвчера в 03:14

Ипотеку на индивидуальное жилье начнут выдавать в 2021 году

РИА Новостивчера в 07:31
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