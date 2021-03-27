Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru

Ипотека на строительство частных домов появится в России в 2021 году

В текущем году в России начнут выдавать ипотечные кредиты на строительство индивидуального жилья, однако процентная ставка по таким займам будет выше обычной, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова приводит РИА "Новости".В источнике
Газета.Ru
Молва
Аргументы недели
Губерния-33
Соловей.Инфо
Комсомольская правда
Москва 24
News.ru
SM News
Радио Маяк
Экономика сегодня
Piter.tv
ПРАЙМ
ГЛАС.RU
Kazanfirst.ru
ФАН
Профиль
РИА Новости
Первый Севастопольский
РИАМО
Народные новости
Реальное время
С чего всё началось

Хуснуллин: ипотечная ставка по специальной программе для частных домов будет выше средней

Правительство РФ и Банк России подготовят пилотный проект специальной ипотечной программы для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Ставка по ней будет превышать средний показатель по стране, сообщил в субботу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
ТАСС03:14

Подробнее о событии

Хуснуллин анонсировал программу ипотеки для строительства частных домов

Коммерсантъ07:45

Ипотеку на индивидуальное жилье начнут выдавать в 2021 году

РИА Новости07:31

Хуснуллин рассказал о ставке по ипотеке на строительство частных домов

ФАН04:17

Россияне смогут строить частные дома в ипотеку уже в 2021 году

ПРАЙМ04:31

Ипотеку на строительство частных домов запустят в этом году

BFM.ru03:39

Хуснуллин: ипотечная ставка по специальной программе для частных домов будет выше средней

ТАСС03:14

Хуснуллин: Построить дом в ипотеку можно будет уже в этом году

Российская газета02:32
Интересное