Экономика

ИзвестияИзвестияИпотека в северных регионах России оказалась самой доступной

Регионами с самой доступной для жителей России ипотекой оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Росбанка», с которыми ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

Чумы на оба ваших дома: самой доступной оказалась ипотека на Севере

Регионами с самой доступной ипотекой в России стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.
Известиявчера в 16:01

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Чумы на оба ваших дома: самой доступной оказалась ипотека на Севере

Известиявчера в 16:01

В России определили регионы с самой доступной ипотекой

URA.Ruвчера в 14:57

Банки назвали регионы с самой доступной ипотекой

News.ruвчера в 15:44

Названы российские регионы с самой доступной ипотекой

Lenta.ruвчера в 18:04

Названы регионы с самой доступной ипотекой

РЕН ТВвчера в 16:45

Еду в Магадан. Эксперты рассказали о доступности кредитов на жилье по России

Телеканал 360°вчера в 21:02

Названы регионы с самой доступной ипотекой

Комсомольская правда01:04
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Политика

Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по сочинскому и астанинскому форматам.
Коммерсантъ 06:06
Происшествия

СК показал видео с места убийства депутата в Ростовской области

РБК 06:05
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
Lenta.ru 06:36
Гаджеты

Рассекречен дизайн и характеристики Samsung Galaxy Z Flip

Следующая раскладушка с гибким дисплеем Samsung Galaxy Z Flip будет показана уже 11 февраля на специальном мероприятии компании Galaxy Unpacked 2020.
The GEEK вчера в 13:59
Армия и оружие

В МО назвали лицемерием «беспокойство» Помпео из-за «наступления» РФ в Сирии

В Минобороны России не удивлены лицемерием госсекретаря США Майкла Помпео, заявившего об испытываемом в Госдепе «беспокойстве» из-за «масштабного наступления» России и Сирии на якобы «мирных жителей» Идлиба.
ТК Звезда 06:44
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил на вооружение гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету, сообщил в интервью ТАСС главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова, входящего в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", Валерий Слугин.
Газета.Ru 04:56
Происшествия

Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова

Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Коммерсантъ 02:00
Политика

Польша приготовилась к вмешательству России в выборы

В Польше вовсю готовятся к вмешательству России в ближайшие выборы в стране — президентские.
Телеканал 360° 05:50
Политика

Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
РИА Новости 01:00
Общество

Болгария намерена сократить закупки российского газа

Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.
Телеканал 360° вчера в 12:02
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Lenta.ru 27 января в 22:19
Политика

Эрдоган отверг «сделку века» Трампа по Ближнему Востоку

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал "сделку века" президента США Дональда Трампа абсолютно неприемлемой.
РЕН ТВ 05:43
Происшествия

В Ираке разбился американский военно-транспортный самолет

В иракской провинции Анбар военно-транспортный самолет потерпел крушение.
Комсомольская правда 06:42
Экономика

Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля

Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
Южный Федеральный 27 января в 20:39
Происшествия

В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде

В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
Газета.Ru 01:11
Общество

Власти Китая передали российским ученым геном нового коронавируса

Власти Китая передали специалистам из России геном нового коронавируса 2019-nCoV.
Российская газета 03:39
Общество

Космонавт Артемьев заявил, что надеется на встречу с инопланетянами

Российский космонавт Олег Артемьев, который несколько раз бывал на Международной космической станции (МКС) признался, что верит в существование неземной жизни и надеется на встречу с ней, цитирует РИА "Новости".
Газета.Ru 05:15
Спорт

WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян

Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
Вести.Ru 05:10
Авто

Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото

Шпионские фотографии экстерьера и интерьера серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал Clien.net.
Автоновости дня 01:29
Политика

Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая

Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
ГЛАС.RU 05:12
Общество

Названы способы обмана автовладельцев на АЗС

Сотрудники АЗС могут не долить в машину до двух литров бензина, пока автовладелец расплачивается за топливо.
URA.Ru вчера в 21:41
Здоровье

Онкологи назвали предшествующую раку болезнь

ТВ Центр вчера в 03:20
Происшествия

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом

Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
РБК 05:37
Общество

Минздрав РФ подготовил рекомендации по лечению коронавируса

Zhang Yuwei / Globallookpress Минздрав России подготовил временные методические рекомендации по борьбе с коронавирусом.
РЕН ТВ 04:01
Авто

В России сократилось число дилерских центров

В России по состоянию на январь 2020 года насчитывается около 3370 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей.
AutoNews вчера в 03:24
Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class рассекретили до премьеры

Новый Mercedes-Benz S-Класса серии W223 ещё не представлен официально, но в Сети уже появились фото предсерийного экземпляра, сделанные автопапарацци на территории штутгардского завода.
Picsnews.net 04:58
Происшествия

Астраханец забрался в ледяную воду ради спасения собаки

Житель Астрахани по просьбе дочерей залез в ледяную воду ради спасения собаки и стал чуть ли не супергероем для горожан.
Вести.Ru 06:00
Экономика

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
РИА Новости вчера в 09:54
Общество

До конца года в МО закроют полигоны «Лесная» и «Ядрово»

В Подмосковье закроют еще два полигона твердых бытовых отходов: "Лесная" в Серпухове и "Ядрово" в Волоколамске.
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Технологии

Mail.Ru открыл предзаказы на колонку с «Марусей»

Приобрести колонку можно будет на сайте MRG и в офлайн-магазинах по цене 6990 руб. Устройство оснастили голосовым помощником "Маруся", который умеет звонить через соцсеть "ВКонтакте", подключаться к системам умного дома и решать различные бытовые вопросы.
ToDay News Ufa 01:16
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