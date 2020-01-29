Экономика
ИзвестияИпотека в северных регионах России оказалась самой доступной
Регионами с самой доступной для жителей России ипотекой оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Росбанка», с которыми ознакомились «Известия».
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Регионами с самой доступной ипотекой в России стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.Известиявчера в 16:01
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Еду в Магадан. Эксперты рассказали о доступности кредитов на жилье по России
Телеканал 360°вчера в 21:02
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