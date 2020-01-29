Экономика
ИзвестияИпотека в северных регионах России оказалась самой доступной
Регионами с самой доступной для жителей России ипотекой оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Росбанка», с которыми ознакомились «Известия».
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Регионами с самой доступной ипотекой в России стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.Известия16:01
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Общество
В Гонконге разработали вакцину против коронавируса
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Общество
Французский суд принял решение оставить Винника под стражей
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Игры
Вышла игра Warcraft III: Reforged
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На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками
На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
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Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 125 человек
Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло за сутки на четверть - до 125, заражены 3554 человека, сообщает местный телеканал CGTN.
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Экономика
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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Здоровье
Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса
Московский врач и телеведущий Александр Мясников высказал свое мнение о панике вокруг китайского коронавируса.
Здоровье
ЭКО, ядерная медицина, Даги — у Сахалина большие планы в здравоохранении
Около 45 тысяч пациентов смогут получить помощь в медицинском кластере на Сахалине.
Хоккей
«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» с Ковальчуком
"Вашингтон" без дисквалифицированного Александра Овечкина переиграл "Монреаль" с Ильей Ковальчуком - 4:2.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Армия и оружие
Глава МИД Турции обвинил Хафтара в нарушении режима перемирия в Ливии
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил во вторник командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара в нарушении режима перемирия в стране.
Армия и оружие
В Минобороны Украины рассказали, какой разведкой займется Нацгвардия
Согласно законопроекту о разведке, который парламент одобрил в первом чтении, НГУ не имеет права быть органом разведки.
Политика
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
Общество
Директора всех сахарных заводов Белоруссии были задержаны силовиками
Директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики.
Здоровье
Эксперт Минздрава назвал высоким риск появления коронавируса в России
Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
Футбол
«Севилья» согласовала условия контракта с Сусо
По данным источника, стороны согласовали условия контракта до лета 2024 года.
Футбол
Глушаков – о жизни в Чечне: проспект Путина пересекается с проспектом Кадырова – красиво сделали
Общество
На Украине решили уволить водителя из-за скандала с русским сериалом
Компания-перевозчик уволила водителя, после того как он высадил украинок Ярину Черногуз и Настю Конфедерат из автобуса из-за их возмущения показом в салоне сериала на русском языке.
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 3000 начали дешеветь
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Футбол
Суд в Петербурге отказался изменять приговор заводящему «Спартака»
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фаната «Спартака» оштрафовали за мат на улицах Петербурга.
Здоровье
Китайские врачи бреются налысо и носят памперсы
Интернет
Facebook раскрыл информацию о «слежке» за пользователями
Как правило, пользователь дает разрешение на такую «слежку», нажимая на кнопку «согласен» при первом посещении страницы, а некоторые сайты подразумевают, что сам факт их использования приравнивается к согласию на сбор информации.