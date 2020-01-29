Экономика

ИзвестияИзвестияИпотека в северных регионах России оказалась самой доступной

Регионами с самой доступной для жителей России ипотекой оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Росбанка», с которыми ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

Чумы на оба ваших дома: самой доступной оказалась ипотека на Севере

Регионами с самой доступной ипотекой в России стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.
Известия16:01

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Чумы на оба ваших дома: самой доступной оказалась ипотека на Севере

Известия16:01

В России определили регионы с самой доступной ипотекой

URA.Ru14:57

Банки назвали регионы с самой доступной ипотекой

News.ru15:44

Названы российские регионы с самой доступной ипотекой

Lenta.ru18:04

Названы регионы с самой доступной ипотекой

РЕН ТВ16:45

Эксперты назвали российские регионы с самой доступной ипотекой

Газета Кемерова17:26

Северные регионы России могут похвастаться самой доступной ипотекой

Русская Планета16:29
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Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок

Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
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Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 125 человек

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Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что текст выступления главы украинского государства в Польше является провальным.
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Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
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Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
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Московский врач и телеведущий Александр Мясников высказал свое мнение о панике вокруг китайского коронавируса.
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Около 45 тысяч пациентов смогут получить помощь в медицинском кластере на Сахалине.
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Глава МИД Турции обвинил Хафтара в нарушении режима перемирия в Ливии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил во вторник командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара в нарушении режима перемирия в стране.
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В Минобороны Украины рассказали, какой разведкой займется Нацгвардия

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Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
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Директора всех сахарных заводов Белоруссии были задержаны силовиками

Директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики.
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Эксперт Минздрава назвал высоким риск появления коронавируса в России

Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
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«Севилья» согласовала условия контракта с Сусо

По данным источника, стороны согласовали условия контракта до лета 2024 года.
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Глушаков – о жизни в Чечне: проспект Путина пересекается с проспектом Кадырова – красиво сделали

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На Украине решили уволить водителя из-за скандала с русским сериалом

Компания-перевозчик уволила водителя, после того как он высадил украинок Ярину Черногуз и Настю Конфедерат из автобуса из-за их возмущения показом в салоне сериала на русском языке.
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Процессоры AMD Ryzen 3000 начали дешеветь

Серия Ryzen 3000 более производительные, чем прошлое поколение процессоров, к тому же они выполнены по новому техпроцессу и в них используется максимальное количество ядер.
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Суд в Петербурге отказался изменять приговор заводящему «Спартака»

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Как правило, пользователь дает разрешение на такую «слежку», нажимая на кнопку «согласен» при первом посещении страницы, а некоторые сайты подразумевают, что сам факт их использования приравнивается к согласию на сбор информации.
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