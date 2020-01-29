Экономика

ИзвестияИзвестияИпотека в северных регионах России оказалась самой доступной

Регионами с самой доступной для жителей России ипотекой оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Росбанка», с которыми ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

Чумы на оба ваших дома: самой доступной оказалась ипотека на Севере

Регионами с самой доступной ипотекой в России стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.
Известия16:01

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Чумы на оба ваших дома: самой доступной оказалась ипотека на Севере

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URA.Ru14:57

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News.ru15:44

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Lenta.ru18:04

Названы регионы с самой доступной ипотекой

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Газета Кемерова17:26

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Русская Планета16:29
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Защита Трампа завершила выступление в сенате по делу об импичменте

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Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Гаджеты

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Серия Ryzen 3000 более производительные, чем прошлое поколение процессоров, к тому же они выполнены по новому техпроцессу и в них используется максимальное количество ядер.
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Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о поздних родах

Актриса Эвелина Бледанс и телеведущая Лера Кудрявцева ответили на слова актера Михаила Боярского, назвавшего "придурью" позднее материнство.
РЕН ТВ 08:25
Политика

ЕС ввел санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму

Согласно документу, опубликованному в официальном журнале Евросоюза, санкции введены «за проведение местных выборов 8 сентября прошлого года в Крыму и Севастополе, которые ЕС продолжает считать „нелегально аннексированными“».
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Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон

Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
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Газета.Ru вчера в 13:51
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Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны

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Футбол

«Астон Вилла» обыграла «Лестер» и вышла в финал Кубка лиги

В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги "Астон Вилла" победила "Лестер Сити" со счётом 2:1.
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Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%.
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Facebook раскрыл пользователям, какую информацию он собирает о них за пределами социальной сети.
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Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
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Армия и оружие

Адмирал ВМС США Фогго призвал брать пример с России в военной сфере

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Зурабишвили потребовала от России выплатить 10 млн евро грузинам

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Россию выплатить компенсацию в размере 10 млн евро грузинам, выдворенным из РФ в 2006 году.
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Релиз нового iPhone могут отодвинуть из-за китайского коронавируса

Как пишет агентство Bloomberg, из-за близости сборочного цеха к очагу инфекции, релиз новой модели телефона могут отложить.
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В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем

Тридцать вагонов с углем, по уточненным данным, сошли с рельсов на станции Мегет Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
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Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

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Внешняя торговля РФ упала впервые с 2016 года

В динамике внешней торговли РФ наблюдаются и положительные сдвиги — так, продажи несырьевых неэнергетических товаров за границу заняли более значительную часть в структуре российского экспорта.
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Марина Зудина и Дарья Мороз представили новый сезон «Содержанок»

В феврале стартует новый сезон сериала «Содержанки», в котором главные роли исполняют Дарья Мороз и Марина Зудина.
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Игра Dying Light: Bad Blood стала бесплатной в Steam

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