Недвижимость

ИзвестияИзвестияИпотека в северных регионах России оказалась самой доступной

Регионами с самой доступной для жителей России ипотекой оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Росбанка», с которыми ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

Чумы на оба ваших дома: самой доступной оказалась ипотека на Севере

Регионами с самой доступной ипотекой в России стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.
Известиявчера в 16:01

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Названы регионы с самой доступной ипотекой

Комсомольская правда01:04

Еду в Магадан. Эксперты рассказали о доступности кредитов на жилье по России

Телеканал 360°вчера в 21:02

В России определили регионы с самой доступной ипотекой

URA.Ruвчера в 14:57

Названы регионы с самой доступной ипотекой

РЕН ТВвчера в 16:45

Банки назвали регионы с самой доступной ипотекой

News.ruвчера в 15:44

Чумы на оба ваших дома: самой доступной оказалась ипотека на Севере

Известиявчера в 16:01

Названы российские регионы с самой доступной ипотекой

Lenta.ruвчера в 18:04
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Общество

Фонд Джека Ма пожертвовал $14,4 млн на создание вакцины против вируса

Благотворительный фонд Джека Ма, создателя компании Alibaba, пожертвовал $14,4 млн на ускорение разработки вакцины против нового коронавируса.
РБК 07:37
Армия и оружие

Военные США нашли останки погибших при крушении самолета в Афганистане

Американские военные в Афганистане обнаружили тела двух погибших на месте крушения военного самолета Bombardier E-11A в провинции Газни, сообщает агентство Reuters.
РБК вчера в 15:20
Политика

Путин снял с должности главу Чувашии. Врио назначен Олег Николаев

"Постановляю отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", - говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба президента.
ТАСС 09:46
Политика

Комиссия ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции по России

Комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила большинство поправок в резолюцию по продлению полномочий российской делегации, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 09:34
Здоровье

Диетолог рассказала о причине ожирения школьников

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала журналистам о причине развития ожирения у школьников.
Аргументы недели 09:15
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
РИА Новости 06:37
Политика

Мишустин утвердил обязанности вице-премьеров

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между девятью заместителями. Об этом сообщается на сайте правительства.
Дождь 00:48
Общество

В МВД рассказали о новых паспортах для граждан РФ

Казакова рассказала, что точные данные о начале замены паспортов старого вида на новый пока отсутствуют, поскольку МВД работает над новым типом главного документа гражданина РФ.
REGNUM вчера в 11:51
Происшествия

Журналистка RT получила серьезное ранение при взрыве снаряда

Lenta.ru 09:07
Хоккей

Одноклубник Овечкина: Александр творит историю

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной США Том Уилсон прокомментировал снайперские достижения своего одноклубника, Александра Овечкина.
Газета.Ru 02:48
Происшествия

Бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова

В Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному округу.
РБК 02:34
Политика

Кравчук оправдался за слова о «встрече» Гитлера и Сталина

Бывший украинский президент Леонид Кравчук оправдался после сказанных ранее слов о том, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Газета.Ru 07:41
Космос

Астрономы-любители открыли новый тип северного сияния

Астрономы-любители помогли открыть новый вид северного сияния - "Дюны". Открытие уже официально зарегистрировано.
Южный Федеральный 09:52
Политика

Эрдоган осудил «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию

Напомним, президент США представил во вторник план палестино-израильского урегулирования, который Трамп назвал "сделкой века".
Российская газета 06:10
Культура

«Кураж-Бамбей» озвучит фильмы и сериалы для «Ростелекома»

«Кураж-Бамбей» переведет и озвучит пакет из 20 фильмов и 3 сериалов, которые будут эксклюзивно доступны для абонентов видеосервиса Wink.
Ведомости 03:13
Политика

Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Газета.Ru 07:04
Футбол

Алексей и Василий Березуцкие вернулись в ЦСКА

Братья Березуцкие вернулись в ЦСКА, за который выступали практически на протяжении всей футбольной карьеры.
Bookmaker-ratings.ru 27 января в 05:41
Технологии

«МегаФон» запускает сервис «Цифровой юрист»

Сервис «Цифровой юрист», который был разработан «МегаФоном» и Nlogi, позволит избавить операционный персонал крупных корпораций от рутинной работы, на которую уходит около двух третей рабочего времени.
RuNews24.ru 05:57
Политика

Путин прокомментировал работу правительства Медведева

Российский лидер Владимир Путин поблагодарил бывших членов правительства Дмитрия Медведева и отметил, что в целом было сделано много важных вещей.
RT на русском 07:53
Кино

Появился первый трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat

Опубликован дебютный трейлер анимационного фильма по вселенной Mortal Kombat («Смертельная битва»). Видеоролик появился на портале IGN.
iReactor вчера в 14:49
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 09:30
Общество

Жители России не ожидают роста зарплат

Всероссийский опрос НАФИ, проведенный в декабре прошлого года с участием более полутора тысяч совершеннолетних россиян, показал, что более половины его участников не ожидают, что их зарплата повысится Опрос показал, что 54% жителей нашей страны не ждут, что им повысят зарплату в 2020 году.
U74.Ru 03:30
Экономика

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
РИА Новости вчера в 09:54
Экономика

Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян

С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто.
Krasnoyarskmedia.ru 27 января в 15:00
Политика

Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи.
Газета.Ru 05:48
Общество

Министр связи объяснил инициативу о доступе к данным россиян

29 января газета «Ведомости» сообщила, что Шадаев на заседании рабочей группы Госсовета выступил с инициативой предоставить онлайн-доступ к данным граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
RT на русском 09:25
Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском 04:40
Происшествия

Фигуранты дела о пытках в ярославской колонии получили условные сроки

RT на русском 09:16
Единоборства

Боец ММА Александр Емельяненко отбыл наказание и вышел на свободу

После семисуточного ареста за дебош известный боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко вышел на свободу 28 января, сообщает интернет-портал «Кубанские новости».
Красная весна вчера в 10:47
Гаджеты

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Flip выйдет в четырёх цветах

Утверждается, что поначалу южнокорейский гигант предложит Galaxy Z Flip в четырёх вариантах оформления.
3DNews вчера в 07:44
Как работают Яндекс.Новости?
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