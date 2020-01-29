Недвижимость
ИзвестияИпотека в северных регионах России оказалась самой доступной
Регионами с самой доступной для жителей России ипотекой оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Росбанка», с которыми ознакомились «Известия».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Регионами с самой доступной ипотекой в России стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Еду в Магадан. Эксперты рассказали о доступности кредитов на жилье по России
Телеканал 360°вчера в 21:02
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 10:06, Ашберн
Общество
Фонд Джека Ма пожертвовал $14,4 млн на создание вакцины против вируса
Благотворительный фонд Джека Ма, создателя компании Alibaba, пожертвовал $14,4 млн на ускорение разработки вакцины против нового коронавируса.
Армия и оружие
Военные США нашли останки погибших при крушении самолета в Афганистане
Американские военные в Афганистане обнаружили тела двух погибших на месте крушения военного самолета Bombardier E-11A в провинции Газни, сообщает агентство Reuters.
Политика
Путин снял с должности главу Чувашии. Врио назначен Олег Николаев
"Постановляю отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", - говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба президента.
Политика
Комиссия ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции по России
Комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила большинство поправок в резолюцию по продлению полномочий российской делегации, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Здоровье
Диетолог рассказала о причине ожирения школьников
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала журналистам о причине развития ожирения у школьников.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Политика
Мишустин утвердил обязанности вице-премьеров
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между девятью заместителями. Об этом сообщается на сайте правительства.
Общество
В МВД рассказали о новых паспортах для граждан РФ
Казакова рассказала, что точные данные о начале замены паспортов старого вида на новый пока отсутствуют, поскольку МВД работает над новым типом главного документа гражданина РФ.
Хоккей
Одноклубник Овечкина: Александр творит историю
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной США Том Уилсон прокомментировал снайперские достижения своего одноклубника, Александра Овечкина.
Происшествия
Бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова
В Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному округу.
Политика
Кравчук оправдался за слова о «встрече» Гитлера и Сталина
Бывший украинский президент Леонид Кравчук оправдался после сказанных ранее слов о том, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Космос
Астрономы-любители открыли новый тип северного сияния
Астрономы-любители помогли открыть новый вид северного сияния - "Дюны". Открытие уже официально зарегистрировано.
Политика
Эрдоган осудил «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию
Напомним, президент США представил во вторник план палестино-израильского урегулирования, который Трамп назвал "сделкой века".
Культура
«Кураж-Бамбей» озвучит фильмы и сериалы для «Ростелекома»
«Кураж-Бамбей» переведет и озвучит пакет из 20 фильмов и 3 сериалов, которые будут эксклюзивно доступны для абонентов видеосервиса Wink.
Политика
Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса
Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Футбол
Алексей и Василий Березуцкие вернулись в ЦСКА
Братья Березуцкие вернулись в ЦСКА, за который выступали практически на протяжении всей футбольной карьеры.
Технологии
«МегаФон» запускает сервис «Цифровой юрист»
Сервис «Цифровой юрист», который был разработан «МегаФоном» и Nlogi, позволит избавить операционный персонал крупных корпораций от рутинной работы, на которую уходит около двух третей рабочего времени.
Политика
Путин прокомментировал работу правительства Медведева
Российский лидер Владимир Путин поблагодарил бывших членов правительства Дмитрия Медведева и отметил, что в целом было сделано много важных вещей.
Кино
Появился первый трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat
Опубликован дебютный трейлер анимационного фильма по вселенной Mortal Kombat («Смертельная битва»). Видеоролик появился на портале IGN.
Общество
Жители России не ожидают роста зарплат
Всероссийский опрос НАФИ, проведенный в декабре прошлого года с участием более полутора тысяч совершеннолетних россиян, показал, что более половины его участников не ожидают, что их зарплата повысится Опрос показал, что 54% жителей нашей страны не ждут, что им повысят зарплату в 2020 году.
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Экономика
Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян
С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто.
Политика
Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи.
Общество
Министр связи объяснил инициативу о доступе к данным россиян
29 января газета «Ведомости» сообщила, что Шадаев на заседании рабочей группы Госсовета выступил с инициативой предоставить онлайн-доступ к данным граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Происшествия
Фигуранты дела о пытках в ярославской колонии получили условные сроки
Единоборства
Боец ММА Александр Емельяненко отбыл наказание и вышел на свободу
После семисуточного ареста за дебош известный боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко вышел на свободу 28 января, сообщает интернет-портал «Кубанские новости».
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Flip выйдет в четырёх цветах
Утверждается, что поначалу южнокорейский гигант предложит Galaxy Z Flip в четырёх вариантах оформления.