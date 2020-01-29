Недвижимость

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Регионами с самой доступной для жителей России ипотекой оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Росбанка», с которыми ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

Чумы на оба ваших дома: самой доступной оказалась ипотека на Севере

Регионами с самой доступной ипотекой в России стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.
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