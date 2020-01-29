Недвижимость
ИзвестияИпотека в северных регионах России оказалась самой доступной
Регионами с самой доступной для жителей России ипотекой оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Росбанка», с которыми ознакомились «Известия».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Регионами с самой доступной ипотекой в России стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Еду в Магадан. Эксперты рассказали о доступности кредитов на жилье по России
Телеканал 360°вчера в 21:02
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Политика
Помилованная Путиным израильтянка улетит домой вместе с Нетаньяху
Мать осужденной за наркотики Яффа Иссахар выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за проявленное сочувствие и решение помиловать ее дочь.
Общество
Грета Тунберг зарегистрирует свое имя в качестве бренда
Тунберг подчеркнула, что движение "Пятницы во имя будущего" принадлежит любому, кто в нем участвует, и не должно использоваться в индивидуальных или коммерческих целях.
Футбол
Гол Паредеса помог «ПСЖ» обыграть «По» в матче Кубка Франции
Футболисты «ПСЖ» вышли в ¼ финала Кубка Франции, одолев на выезде команду «По». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу чемпиона страны.
Авто
Кроссовер Genesis GV80 получит два бензиновых турбомотора
Для американцев же марка подготовила два бензиновых движка. Напомним, в продаже Genesis GV80 может появиться уже этим летом.
Общество
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России в полном объеме
Большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поддержали ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме, проголосовав за соответствующую резолюцию.
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о беременности Ольги Бузовой
Только узнав о романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна, фанаты телеведущей начали обсуждать возможную свадьбу и будущее новоиспеченной пары.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Технологии
Mail.ru Group открыла предзаказ на свою умную колонку
Корпорация Mail.ru Group 29 января откроет предзаказ на умную колонку «Капсула», устройство поступит на прилавки магазинов к концу первого квартала.
Политика
Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что план его администрации по мирному урегулированию на Ближнем Востоке сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны
В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».
Политика
Мишустин назначил Приходько помощником премьер-министра
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Сергея Приходько на должность помощника председателя правительства.
Общество
Песков: в Кремле не принимают особых мер против коронавируса
Пресс-секретарь отметил, что график работы в Кремле очень напряженный.
Авто
Продажи автомобилей в Петербурге упали на 4% в 2019 году
Доля Северной столицы в общем объеме продаж новых машин в России в 2019 году составила 8,7 процента.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Футбол
Боатенг и Горецка устроили стычку на тренировке «Баварии»
Игроки «Баварии» Джером Боатенг и Леон Горецка повздорили на тренировке команды, сообщают немецкие СМИ.По информации источника, конфликт спровоцировал Горецка, совершив фол на защитнике.
Футбол
Крылья Советов объявили о переходе Соболева в «Спартак»
Самарские "Крылья Советов" официально объявили о том, что нападающий клуба Александр Соболев перешел в "Спартак" на правах аренды, после окончания которой московский клуб сможет выкупить игрока.
Наука
В США выпустили в природу генетически модифицированную бабочку
Политика
Путин встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым
Российский лидер проведёт встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Аршавина обвинили в попытке выгнать двухлетнюю дочь из квартиры
Алиса Казьмина, бывшая жена Андрея Аршавина, заявила о попытке футболиста выселить ее и их совместную дочь из квартиры в Санкт-Петербурге.
Гаджеты
DFI представила первые материнские платы с LGA 1200 для Comet Lake-S
Обе материнские платы выполнены в форм-факторе Micro-ATX и оснащены процессорным разъёмом LGA 1200, так что теперь можно уверенно сказать, что именно в таком исполнении выйдут процессоры Intel Comet Lake-S.
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Общество
Главу Алтая госпитализировали в Москве
Глава Алтайского края Олег Хорохордин был госпитализирован в московскую больницу из-за обострения панкреатита.