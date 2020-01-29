Недвижимость

ИзвестияИзвестияИпотека в северных регионах России оказалась самой доступной

Регионами с самой доступной для жителей России ипотекой оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Росбанка», с которыми ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

Чумы на оба ваших дома: самой доступной оказалась ипотека на Севере

Регионами с самой доступной ипотекой в России стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.
Известиявчера в 16:01

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Названы регионы с самой доступной ипотекой

Комсомольская правда01:04

В России определили регионы с самой доступной ипотекой

URA.Ruвчера в 14:57

Названы российские регионы с самой доступной ипотекой

Lenta.ruвчера в 18:04

Названы регионы с самой доступной ипотекой

РЕН ТВвчера в 16:45

Банки назвали регионы с самой доступной ипотекой

News.ruвчера в 15:44

Чумы на оба ваших дома: самой доступной оказалась ипотека на Севере

Известиявчера в 16:01

Еду в Магадан. Эксперты рассказали о доступности кредитов на жилье по России

Телеканал 360°вчера в 21:02
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