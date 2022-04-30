Будьте в Плюсе

Ипотека, выплаты, переводы: ряд новых законов вступил в силу 1 мая

С 1 мая вступает в силу ряд значимых нормативных актов, сообщает РБК.
Московский Комсомолец
С 1 мая снижены ставки по жилищным кредитам в рамках льготной программы.
РБК
С 1 мая 2022 года малообеспеченные семьи с детьми от восьми до 17 лет смогут подать заявления на выплату средств размере от 50 до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка в зависимости от дохода семьи.
Московский Комсомолец
Согласно нововведениям, если мать ребенка, не имеющая гражданства России, умерла или объявлена умершей, то отец ребенка получает право на получение маткапитала (ранее законодательство регламентировало только случаи, когда мать ребенка была гражданкой РФ).
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Какие законы о недвижимости заработают в мае 2022 года
РБК04:08
Ипотека, выплаты, переводы: ряд новых законов вступил в силу 1 мая
Московский Комсомолец17:49
Какие законы вступят в силу с 1 мая 2022 года: льготная ипотека и выплаты на детей
Муксун.fmвчера в 23:01
Показать все источники

Интересное

Глава МИД ФРГ Бербок: отмена санкций против России произойдет при выводе войск с Украины

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что антироссийские санкции можно будет снять только при выводе войск с территории Украины.
РИА Новости04:45

Экономист Абрамов считает укрепление рубля искусственным

30 апреля стало известно, что российская валюта оказалась в числе лидеров роста и укрепления против доллара с начала 2022 года среди развивающихся валют.
Lenta.ru04:36

Минобороны России заявило об эвакуации 46 человек из домов близ «Азовстали» в Мариуполе

46 человек эвакуировались из домов у заблокированного комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Lenta.ru04:49

Минобороны: ракетами «Оникс» уничтожен ангар с иностранным оружием в районе Одессы

Российские военные уничтожили под Одессой ангар с оружием, которое украинским силовикам поставляли западные страны, заявил на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.
РИА Новости05:38

Спикер Госдумы Володин призвал конфисковывать активы бизнеса из недружественных к РФ стран

Государству следует ответить на конфискацию собственности и заморозку резервов изъятием активов бизнеса из недружественных стран, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РИА Новости02:31

Зампред Совбеза Медведев поздравил россиян с 1 Мая и приближающимся Днем Победы

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем труда и приближающимся Днем Победы, видео с поздравлением политик опубликовал в своем Telegram-канале.
РИА Новости02:26

Генеральный директор курорта Красная Поляна Андрей Круковский погиб в горах Сочи

Круковский руководил курортом с 2019 года, в НАО "Красная поляна" работал с 2015 года, входил в совет директоров компании.
Интерфакс05:46

В Забайкальском крае при жесткой посадке вертолета погиб мужчина 1974 года рождения

При жесткой посадке вертолета Ми-8 в Забайкальском крае погиб мужчина 1974 года рождения. Его имя стало известно РЕН ТВ.
Lenta.ru05:14

Глава СК Бастрыкин поручил проверить информацию о карательных рейдах в Николаеве

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о проведении карательных рейдов украинскими националистами в Николаеве (Донбасс) с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
РИА Новости03:19

«Газпром» сообщил о росте объема поставок в Китай на 60%

Объем экспорта газа в Китай по "Силе Сибири" вырос почти на 60% по сравнению с показателями прошлого года Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 50,1 млрд куб. м, что на 26,9% (на 18,4 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года.
РБК05:13