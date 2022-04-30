С 1 мая 2022 года малообеспеченные семьи с детьми от восьми до 17 лет смогут подать заявления на выплату средств размере от 50 до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка в зависимости от дохода семьи.
Согласно нововведениям, если мать ребенка, не имеющая гражданства России, умерла или объявлена умершей, то отец ребенка получает право на получение маткапитала (ранее законодательство регламентировало только случаи, когда мать ребенка была гражданкой РФ).
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о проведении карательных рейдов украинскими националистами в Николаеве (Донбасс) с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Объем экспорта газа в Китай по "Силе Сибири" вырос почти на 60% по сравнению с показателями прошлого года Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 50,1 млрд куб. м, что на 26,9% (на 18,4 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года.