На наш взгляд, для того, чтобы такие риски не возникали, закредитованности чрезмерной людей не только не обеспеченными кредитами, но возможно ипотечными кредитами, мы хотим с банками обсудить возможность введения такого показателя и в этой сфере.

Во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что доля заемщиков, у которых одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%. Об этом сообщает «РИА Новости».

Политика Зеленский предупредил, что последует за войной в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов урегулировать ситуацию на Донбассе только мирным путем, так как за войной в регионе может разразиться «тотальная война» в Европе.

Футбол «Краснодар» 2 декабря примет «Тамбов» В 6-м туре РПЛ черно-зеленые забрали три очка в Тамбове, забив два гола. Матч «Краснодар» - «Тамбов» состоится 2 декабря.

Экономика Таджикистан пообещал не приостанавливать денежные переводы из России Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что платежные системы MoneyGram, Contact, «Вестерн Юнион» и «Золотая корона», на которые приходится более 90% всех переводов из России в Таджикистан, не успели подключиться к новому процессинговому центру НБТ.

Общество Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.

Технологии Роскомнадзор заблокировал домен фотобанка Shutterstock Роскомнадзор внес один из доменов крупнейшего американского фотобанка Shutterstock в реестр запрещенных.

Политика Для ДФО продлили ввоз подержанных автомобилей без ЭРА-ГЛОНАСС Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому подержанные праворульные автомобили без системы ЭРА-ГЛОНАСС можно ввозить на Дальний Восток ещё год.

Происшествия Бастрыкин передал дело о ДТП в Забайкалье в центральный аппарат СК Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства расследование уголовного дела по факту ДТП с автобусом в Забайкальском крае, в результате которого погибли 19 человек.

Спорт СМИ: Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных московской лаборатории В отчёте комитета по соответствию WADA сообщается, что в лаборатории работала «команда обнуления», цель которой была скрыть то, что изменения проводились не в ноябре 2015 года Григорием Родченковым, а в декабре 2018-го — перед передачей базы в WADA.

Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.

Происшествия Кремль отказался комментировать решение суда по жалобе Голунова Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не захотел комментировать решение московского Басманного суда, который признал законными действия следователя по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках.

Политика Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17 Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.