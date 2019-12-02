Экономика
Моя Москва.онлайнИпотеку и другие кредиты имеют 40% заемщиков одновременно
Во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что доля заемщиков, у которых одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%. Об этом сообщает «РИА Новости».
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На наш взгляд, для того, чтобы такие риски не возникали, закредитованности чрезмерной людей не только не обеспеченными кредитами, но возможно ипотечными кредитами, мы хотим с банками обсудить возможность введения такого показателя и в этой сфере.
— Эльвира Набиуллина, российский политикКомсомольская правда 03:52
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