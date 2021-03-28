Напомним, что в ноябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил до 1 июля 2021 года разработать меры, направленные на предоставление россиянам ипотеки на строительство индивидуальных жилых домов.

С чего всё началось Хуснуллин: ипотечная ставка по специальной программе для частных домов будет выше средней Правительство РФ и Банк России подготовят пилотный проект специальной ипотечной программы для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Ставка по ней будет превышать средний показатель по стране, сообщил в субботу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. ТАСС вчера в 03:14