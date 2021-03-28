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Ипотеку на строительство частных домов начнут выдавать в России в 2021 году

Напомним, что в ноябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил до 1 июля 2021 года разработать меры, направленные на предоставление россиянам ипотеки на строительство индивидуальных жилых домов.В источнике
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С чего всё началось

Хуснуллин: ипотечная ставка по специальной программе для частных домов будет выше средней

Правительство РФ и Банк России подготовят пилотный проект специальной ипотечной программы для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Ставка по ней будет превышать средний показатель по стране, сообщил в субботу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
ТАССвчера в 03:14

Подробнее о событии

Хуснуллин анонсировал ипотеку на ИЖС. Будет ли она пользоваться спросом?

BFM.ru00:55

Россияне смогут строить частные дома в ипотеку уже в 2021 году

ПРАЙМвчера в 04:31

Ипотеку на индивидуальное жилье начнут выдавать в 2021 году

РИА Новостивчера в 07:31

Хуснуллин анонсировал программу ипотеки для строительства частных домов

Коммерсантъвчера в 07:45

Хуснуллин рассказал о ставке по ипотеке на строительство частных домов

ФАНвчера в 04:17

Хуснуллин: ипотечная ставка по специальной программе для частных домов будет выше средней

ТАССвчера в 03:14

Хуснуллин: Построить дом в ипотеку можно будет уже в этом году

Российская газетавчера в 02:32
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