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Ипотеку на строительство частных домов начнут выдавать в России в 2021 году

Напомним, что в ноябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил до 1 июля 2021 года разработать меры, направленные на предоставление россиянам ипотеки на строительство индивидуальных жилых домов.В источнике
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С чего всё началось

Хуснуллин: ипотечная ставка по специальной программе для частных домов будет выше средней

Правительство РФ и Банк России подготовят пилотный проект специальной ипотечной программы для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Ставка по ней будет превышать средний показатель по стране, сообщил в субботу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
ТАСС27 марта в 03:14

Подробнее о событии

Хуснуллин анонсировал ипотеку на ИЖС. Будет ли она пользоваться спросом?

BFM.ruвчера в 00:55

Хуснуллин: ипотечная ставка по специальной программе для частных домов будет выше средней

ТАСС27 марта в 03:14

Ипотеку на индивидуальное жилье начнут выдавать в 2021 году

РИА Новости27 марта в 07:31

Россияне смогут строить частные дома в ипотеку уже в 2021 году

ПРАЙМ27 марта в 04:31

Хуснуллин рассказал о ставке по ипотеке на строительство частных домов

ФАН27 марта в 04:17

Хуснуллин анонсировал программу ипотеки для строительства частных домов

Коммерсантъ27 марта в 07:45

Хуснуллин: Построить дом в ипотеку можно будет уже в этом году

Российская газета27 марта в 02:32
Интересное

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Общественное телевидение России26 марта в 05:17