Ипотеку на строительство частных домов начнут выдавать в России в 2021 году
Напомним, что в ноябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил до 1 июля 2021 года разработать меры, направленные на предоставление россиянам ипотеки на строительство индивидуальных жилых домов.В источнике
С чего всё началось
Хуснуллин: ипотечная ставка по специальной программе для частных домов будет выше средней
Правительство РФ и Банк России подготовят пилотный проект специальной ипотечной программы для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Ставка по ней будет превышать средний показатель по стране, сообщил в субботу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
ТАСС27 марта в 03:14