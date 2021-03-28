Тайвань заявил о вторжении десятков китайских самолетов в воздушное пространство острова

Власти Тайваня уже предупредили руководство ВВС Китая о недопустимости вторжения в свое воздушное пространство, а также уведомили о том, что на территории острова развернуты зенитно-ракетные комплексы, которые в случае необходимости готовы нанести удары по самолетам противника.