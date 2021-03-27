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BFM.ru

Ипотеку на строительство частных домов запустят в этом году

Ипотеку на индивидуальное жилищное строительство начнут выдавать в этом году, но процентная ставка будет выше, чем обычно, пишет РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что после переговоров с Центробанком решено выпустить такой ипотечный продукт.В источнике
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Хуснуллин: ипотечная ставка по специальной программе для частных домов будет выше средней

Правительство РФ и Банк России подготовят пилотный проект специальной ипотечной программы для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Ставка по ней будет превышать средний показатель по стране, сообщил в субботу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
ТАСС03:14

Подробнее о событии

Хуснуллин: ипотечная ставка по специальной программе для частных домов будет выше средней

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Хуснуллин рассказал о ставке по ипотеке на строительство частных домов

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Ипотеку на строительство частных домов запустят в этом году

BFM.ru03:39

Ипотеку на строительство частных домов запустят в России в 2021 году

Комсомольская правда05:37

Хуснуллин: ипотечная ставка по специальной программе для частных домов будет выше средней

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Хуснуллин: Построить дом в ипотеку можно будет уже в этом году

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