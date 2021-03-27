Ипотеку на индивидуальное жилищное строительство начнут выдавать в этом году, но процентная ставка будет выше, чем обычно, пишет РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что после переговоров с Центробанком решено выпустить такой ипотечный продукт.

С чего всё началось Хуснуллин: ипотечная ставка по специальной программе для частных домов будет выше средней Правительство РФ и Банк России подготовят пилотный проект специальной ипотечной программы для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Ставка по ней будет превышать средний показатель по стране, сообщил в субботу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. ТАСС 03:14