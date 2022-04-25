Lenta.ruIpsos: в России в марте-апреле выросло число покупающих нелегальные сигаретыЧисло покупающих нелегальные сигареты россиян в марте-апреле выросло.Lenta.ruО массовом переходе граждан на контрафактную табачную продукцию заявили специалисты компании Ipsos, проведя соответствующее исследование, передает РБК.Lenta.ruРеспонденты — люди от 19 до 65 лет, городское население, которое употребляет сигареты с фильтром, электронные сигареты или устройства нагревания табака.РБКВ период с 17 по 21 марта о приобретении нелегальных сигарет в последние два месяца рассказали 23 процента опрошенных.Lenta.ruЧитать далееСвернутьАБНАБНGorodche.ruКолыма-информГазета.RuРБКПодробнее о событииВыросло число покупающих нелегальные сигареты россиянМосковский Комсомолецвчера в 09:27В России выросло число покупателей нелегальных сигаретРБКвчера в 08:15Самое цитируемоеРоссияне стали покупать больше контрафактных сигаретСекрет фирмывчера в 10:23Исследование Ipsos показало рост числа россиян, готовых покупать нелегальные сигаретыГазета.Ruвчера в 09:51Россияне начали чаще курить нелегальный табакАБНвчера в 09:37Россияне переходят на контрафактные сигаретыGorodche.ruвчера в 11:00Ipsos: в России в марте-апреле выросло число покупающих нелегальные сигаретыLenta.ruвчера в 08:55Показать ещёОценить49Поделиться