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Ipsos: в России в марте-апреле выросло число покупающих нелегальные сигареты

Число покупающих нелегальные сигареты россиян в марте-апреле выросло.
Lenta.ru
О массовом переходе граждан на контрафактную табачную продукцию заявили специалисты компании Ipsos, проведя соответствующее исследование, передает
 РБК.
Lenta.ru
Респонденты — люди от 19 до 65 лет, городское население, которое употребляет сигареты с фильтром, электронные сигареты или устройства нагревания табака.
РБК
В период с 17 по 21 марта о приобретении нелегальных сигарет в последние два месяца рассказали 23 процента опрошенных.
Lenta.ru

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Выросло число покупающих нелегальные сигареты россиян
Московский Комсомолецвчера в 09:27
В России выросло число покупателей нелегальных сигарет
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