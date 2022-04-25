Lenta.ruIpsos: в России в марте-апреле выросло число покупающих нелегальные сигаретыЧисло покупающих нелегальные сигареты россиян в марте-апреле выросло.Lenta.ruВ рамках исследования учитывалась как нелегальная, то есть произведенная на официальном предприятии, но не поступающая в продажу в России, так и контрафактная продукция.Lenta.ruРеспонденты — люди от 19 до 65 лет, городское население, которое употребляет сигареты с фильтром, электронные сигареты или устройства нагревания табака.РБКВ период с 17 по 21 марта о приобретении нелегальных сигарет в последние два месяца рассказали 23 процента опрошенных.Lenta.ruЧитать далееСвернутьАБНАБНGorodche.ruГазета.RuРБКПодробнее о событииРоссияне стали покупать больше контрафактных сигаретСекрет фирмы10:23В России выросло число покупателей нелегальных сигаретРБК08:15Самое цитируемоеВыросло число покупающих нелегальные сигареты россиянМосковский Комсомолец09:27Исследование Ipsos показало рост числа россиян, готовых покупать нелегальные сигаретыГазета.Ru09:51Россияне начали чаще курить нелегальный табакАБН09:37Россияне стали массово покупать нелегальные сигаретыОбщественная служба новостей09:52Ipsos: в России в марте-апреле выросло число покупающих нелегальные сигаретыLenta.ru08:55Показать ещёОценить49Поделиться