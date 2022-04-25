Будьте в Плюсе

Ipsos: в России в марте-апреле выросло число покупающих нелегальные сигареты

Число покупающих нелегальные сигареты россиян в марте-апреле выросло.
Lenta.ru
В рамках исследования учитывалась как нелегальная, то есть произведенная на официальном предприятии, но не поступающая в продажу в России, так и контрафактная продукция.
Lenta.ru
Респонденты — люди от 19 до 65 лет, городское население, которое употребляет сигареты с фильтром, электронные сигареты или устройства нагревания табака.
РБК
В период с 17 по 21 марта о приобретении нелегальных сигарет в последние два месяца рассказали 23 процента опрошенных.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Россияне стали покупать больше контрафактных сигарет
Секрет фирмы10:23
В России выросло число покупателей нелегальных сигарет
РБК08:15
Самое цитируемое
Выросло число покупающих нелегальные сигареты россиян
Московский Комсомолец09:27
Исследование Ipsos показало рост числа россиян, готовых покупать нелегальные сигареты
Газета.Ru09:51
Россияне начали чаще курить нелегальный табак
АБН09:37
Россияне стали массово покупать нелегальные сигареты
Общественная служба новостей09:52
Ipsos: в России в марте-апреле выросло число покупающих нелегальные сигареты
Lenta.ru08:55

Интересное

Вторая картина из собрания братьев Морозовых конфискована во Франции

Журналисты французского издания Le Monde сообщили о конфискации властями страны еще одного полотна из собрания братьев Морозовых, принадлежащего России.
ФАН23 апреля в 05:24

Президент РФ предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9%

Ставка по программе льготной ипотеки с господдержкой будет снижена до 9% вслед за снижением ключевой ставки ЦБ, сообщил в понедельник президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс10:28

Захарова заявила, что Хорватия отказала в гуманитарном рейсе для российских дипломатов

Хорватия «издевательски» отказалась позволить Москве осуществить гуманитарный рейс для эвакуации высланных из Загреба российских дипломатов.
Lenta.ru10:37

Эксперт Терехов отметил необходимость снизить ставку по льготной ипотеке и на вторичку

С 1 апреля начали действовать новые условия льготной ипотеки под 12% вместо 7%. Эксперт отмечал, что такая ставка для граждан не ассоциируется с выгодной, и они не спешат заключать новые сделки.
Известия11:10

Росгвардия сообщила об уничтожении бронегруппы ВСУ в Харьковской области

По данным Росгвардии, подразделения ВСУ пытались прорваться в одном из населенных пунктов области и начали обстреливать из артиллерии позиции усиленной тактической группы Росгвардии.
РБК07:37

Власти Эстонии запретили Киркорову и Гагариной въезд в страну

Власти Эстонии запретили российскому певцу Филиппу Киркорову и певице Полине Гагариной въезжать в страну с 22 апреля, передает ERR.
РБК10:47

Зампостпреда при ООН Полянский не исключил применения Киевом оружия массового уничтожения

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский не исключил, что Киев может применить оружие массового уничтожения (ОМУ).
РИА Новости11:11

Алберто и Сергеев выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч РПЛ против «Краснодара»

Тренерские штабы «Краснодара» и «Зенита» определились со стартовыми сочетаниями на матч 26-го тура РПЛ.
ИноПроСпорт10:53

Голландская партия Forum voor Democratie заинтересовалась 850 млн долларов Зеленского

Голландская партия Forum voor Democratie на своей странице в Twitter задалась вопросом, как украинской лидер смог заработать 850 миллионов долларов.
Lenta.ru09:10

Госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин посетили 24 апреля Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Киев в воскресенье, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на американских чиновников.
РИА Новости23:42