Общество

REGNUMREGNUM«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 почти 2 млрд рублей

Претензия связана с эксплуатацией лайнеров SSJ-100 за период с 2016 года. Перевозчик недоволен техническим состоянием самолётов. Так, только пять из девяти лайнеров, входящих в парк авиакомпании, можно считать исправными.
Читать в источнике
Комментировать116
с чего всё началось

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 возместить 1,9 млрд руб. убытков

Авиакомпания "ИрАэро" (базируется в Иркутске) направила в адрес АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) претензию с требованием возместить убытки в размере 1,9 млрд рублей в связи с эксплуатацией самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс00:40

Подробнее о событии

Авиакомпания «ИрАэро» требует 2 миллиарда рублей от «Гражданских самолетов Сухого»

ИА Альтаир05:11

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд

РБК02:36

От производителя «Суперджетов» потребовали 2 млрд рублей из-за постоянных поломок самолетов

URA.Ru01:34

«Ираэро» требует от производителя SSJ 100 возмещения около 2 млрд рублей убытков

ТАСС02:03

«ИрАэро» подала иск к производителю Sukhoi Superjet 100 почти на 2 млрд рублей

ИрСити01:47

«ИрАэро» потребовала возместить убытки из-за SSJ 100 на 1,9 млрд рублей

Коммерсантъ02:17

«ИрАэро» требует с ГСС 1,9 млрд руб убытков в связи с эксплуатацией Sukhoi Superjet 100

Интерфакс - Россиявчера в 23:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 06:22, Ашберн
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Российская газета 08 января в 16:33
Происшествия

Изнасиловал и бросил в контейнер: убийца 4-летней девочки получил срок

В Магадане суд признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в совершении тяжких преступлений - в том числе надругательстве над телом четырехлетней девочки.
Газета.Ru 05:51
Происшествия

Контрактник из Башкирии погиб в Хабаровском крае

ТАСС 05:30
Технологии

Цукерберг поделился ожиданиями от следующего десятилетия

РБК 04:24
Экономика

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Интерфакс 03:38
Политика

CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами

Разведка США считает, что разбившийся под Тегераном 8 января украинский самолет был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО.
Газета.Ru 04:12
Технологии

Правозащитные организации обратились к Google из-за предустановленных приложений

Ряд международных общественных организаций написали открытое письмо генеральному директору Google Сундару Пичаи с просьбой пересмотреть политику по предустановленным на устройства приложениям.
Rambler News Service 04:09
Общество

Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

ТАСС Наука вчера в 21:24
Происшествия

Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца

Московский Комсомолец 01:01
Армия и оружие

Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео

Опубликовано видео запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Газета.Ru 02:00
Общество

Создатель World of Tanks собрался в Госдуму

Один из создателей и директор по продукту игры World of Tanks (WoT) компании Wargaming Вячеслав Макаров собрался создать «Партию прямой демократии» и попасть с ней в Госдуму.
Lenta.ru 02:10
Шоу-бизнес

От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи

Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Kleo.ru 04:39
Политика

В Абхазии протестующие похитили оружие из администрации президента

РИА Новости 03:26
Общество

Астролог назвала знаки Зодиака — «хамелеоны»

Некоторые знаки Зодиака изменчивы и называются хамелеонами. Они приходятся на смену одного времени года на другое.
Телеканал 360° вчера в 21:54
Происшествия

Обледенение назвали возможной причиной крушения самолёта в Алма-Ате

RT на русском 04:26
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Общество

Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане

Телеканал 360° вчера в 16:49
Происшествия

Умер экс-участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Бывший участник поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов умер 9 января в возрасте 47 лет в Подмосковье.
ТАСС 05:28
Политика

Появилось новое видео крушения украинского самолета в Иране

Lenta.ru 03:22
Футбол

«Барселона» назвала главную цель в зимнее трансферное окно

Руководство каталонской «Барселоны» определилось с главной трансферной целью клуба в зимнее трансферное окно, об этом информирует издание Sport.es.
Евро-футбол.ру 04:25
Космос

Британская женщина-астронавт верит в существование инопланетян

Первая слетавшая в космос британка Хелен Шерман заявила, что земляне не замечают других жителей галактики.
МедиаПоток 07 января в 07:03
Авто

Появилась информация о кроссовере Geely Coolray для России

Более подробная информация о комплектациях и ценах нового Geely Coolray для России появится в самое ближайшее время.
Автоновости дня вчера в 07:03
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Общество

Незаконные постройки мусорного полигона в Шиесе постановили снести

Ридус вчера в 12:31
Происшествия

В Индии женщина очнулась на собственных похоронах

Sputnik Таджикистан 05:28
Происшествия

Незаконные мигранты привели офицеров в колонию

Как сообщил в своих показаниях Анар Сеидов, представшие перед военным судом чекисты и полицейский заработали на своих незаконных услугах по оформлению мигрантов 7,5 млн руб. Всего с их помощью с декабря 2017-го по 20 марта 2018 года в России были оформлены несколько сотен незаконных мигрантов.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Авто

Kia Seltos для России испытали на Дмитровском полигоне

Picsnews.net 03:30
Футбол

Комличенко может перейти в «Рубин»

Форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко может вернуться в Россию.
Soccer.ru 02:42
Политика

Зеленский назвал канадцев жителями «Канадии»

Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку в обращении к гражданам Канады, опубликованном на его странице в твиттере.
РИА Новости 03:31
Общество

Шесть привычек, которые «убивают» иммунитет

Следующая привычка, которая «убивает» иммунитет, это курение.
МедиаПоток вчера в 04:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное