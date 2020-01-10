Общество
REGNUM«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 почти 2 млрд рублей
Претензия связана с эксплуатацией лайнеров SSJ-100 за период с 2016 года. Перевозчик недоволен техническим состоянием самолётов. Так, только пять из девяти лайнеров, входящих в парк авиакомпании, можно считать исправными.
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с чего всё началось
Авиакомпания "ИрАэро" (базируется в Иркутске) направила в адрес АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) претензию с требованием возместить убытки в размере 1,9 млрд рублей в связи с эксплуатацией самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.Интерфакс00:40
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«ИрАэро» требует с ГСС 1,9 млрд руб убытков в связи с эксплуатацией Sukhoi Superjet 100
Интерфакс - Россиявчера в 23:44
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