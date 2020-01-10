Общество
REGNUM«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 почти 2 млрд рублей
Претензия связана с эксплуатацией лайнеров SSJ-100 за период с 2016 года. Перевозчик недоволен техническим состоянием самолётов. Так, только пять из девяти лайнеров, входящих в парк авиакомпании, можно считать исправными.
Читать в источнике
Оценить222
с чего всё началось
Авиакомпания "ИрАэро" (базируется в Иркутске) направила в адрес АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) претензию с требованием возместить убытки в размере 1,9 млрд рублей в связи с эксплуатацией самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.Интерфакс00:40
Подробнее о событии
Показать все источники
«ИрАэро» требует с ГСС 1,9 млрд руб убытков в связи с эксплуатацией Sukhoi Superjet 100
Интерфакс - Россиявчера в 23:44
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Армия и оружие
В ЛНР заявили о трех сбитых БПЛА украинских силовиков за неделю
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила за минувшую неделю три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.
Политика
CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами
Армия и оружие
В сети появилось видео поражения учебной цели «Калибром» в Черном море
Успешное поражение целей состоялось в рамках учений в Черном море с участием кораблей Северного и Черного флотов.
Политика
Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране
Украинские власти получили от представителей США важные данные о крушении близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ).
Авто
Kia Seltos для России испытали на Дмитровском полигоне
Автомобиль прошел полный комплекс испытаний на Дмитровском полигоне НАМИ, где доказал, что полностью адаптирован к российским условиям эксплуатации.
Политика
Ирак потребовал от США начать переговоры о выводе войск
Багдад потребовал от США начать переговоры о выводе иностранных войск с территории Ирака.
Экономика
55,4 млрд рублей составили сборы кинотеатров в России в прошлом году
На фильмы российского производства был продан практически каждый четвертый билет - 23%.
Политика
Путин озвучил дату начала грузового сообщения по Крымскому мосту
Полноценное грузовое сообщение по Крымскому мосту начнется с 1 июля 2020 года, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного развитию Крыма и Севастополя.
Экономика
«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму
Украинская компания «Нафтогаз» подаст обновленные иски против России из-за убытков, вызванных потерей крымских активов, заявил ее исполнительный директор Юрий Витренко в интервью Liga.net.
Политика
Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Происшествия
В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с шестью автомобилями
В пресс-службе МЧС РИА Новости уточнили, что в автобусе находились двое взрослых и 35 детей десяти-одиннадцати лет, членов спортивной команды, они ехали из города Чайковский.
Общество
Бизнесмена арестовали за взятку замминистра в $10 тыс. и бутылку водки
Следствие считает, что мужчина пытался дать взятку — $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» — заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву.
Происшествия
В избиении сына Жванецкого заподозрили студентов МГИМО
Футбол
Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.
Политика
Зеленский назвал канадцев жителями Канадии
Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку в обращении к жителям Канады.
Армия и оружие
Иран назвал ракетные удары по базам США началом крупной операции
«Ракетные удары по одним из самых важных военных баз США стали началом крупной операции «Мученик Сулеймани», которая будет иметь продолжение во всем регионе», – сказал Хаджизаде, передает ТАСС со ссылкой на Fars News Agency.
Космос
Ключевое допущение гипотезы темной энергии может оказаться ошибочным
Наиболее прямое и убедительное свидетельство ускорения расширения Вселенной в результате действия темной энергии связано с измерениями космических расстояний при помощи сверхновых типа Ia (SN Ia) в галактиках с высокими красными смещениями.
Общество
Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы
Регулярные авиарейсы планируется открыть между Симферополем и Ереваном (Армения) с марта текущего года, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Общество
Курганец, из-за которого разрешили слежку за всеми Романами, пожалуется в суд
«Отдельно хочу отметить, что постановления судей написаны „под копирку“, т. е. слово в слово, буква в букву и все знаки пунктуации повторяют друг друга», — рассказал обвиняемый.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка
Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, сообщается на сайте регулятора.
Общество
За завышение стоимости услуг ЖКХ введут штрафы
В опубликованном на сайте российского правительства распоряжении говорится, что больше всего раскошелится придется жителям Чечни – там услуги ЖКХ вырастут в цене на 6,5%. А для жителей Ненецкого автономного округа подорожание станет самым «щадящим» в стране – здесь цена на коммунальные услуги вырастет на 2,4%.
Футбол
Российские клубы претендуют на полузащитника «Атлетико»
Как сообщает источник, мадридский клуб готов расстаться с Лемаром и 24-летний полузащитник может сменить клубную прописку уже в это зимнее трансферное окно.
Технологии
Цукерберг рассказал, каким видит общество в ближайшее десятилетие
Основатель Facebook Марк Цукерберг поделился своими предположениями об измерениях общества на ближайшее десятилетие на своей странице в соцсети.
Авто
Опубликованы фото концепта Lada Vesta Premium
Один из способов «освежить» модель – выпустить люксовую LADA Vesta Premium, которая может стать полноприводным гибридом.