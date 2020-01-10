Общество
РБК«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд
Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) почти на 2 млрд руб. и направила соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании. Об этом также сообщили собеседники ТАСС и «Интерфакса».
Читать в источнике
Оценить162
с чего всё началось
Авиакомпания "ИрАэро" (базируется в Иркутске) направила в адрес АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) претензию с требованием возместить убытки в размере 1,9 млрд рублей в связи с эксплуатацией самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.Интерфакс00:40
Подробнее о событии
Показать все источники
«ИрАэро» требует с ГСС 1,9 млрд руб убытков в связи с эксплуатацией Sukhoi Superjet 100
Интерфакс - Россиявчера в 23:44
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
Космос
«Хаббл» нашел самые маленькие сгустки темной материи
Гравитационное линзирование помогло космическому телескопу «Хаббл» обнаружить самые маломассивные скопления темной материи.
Политика
FT узнала о планах Лондона ввести санкции за нарушение прав человека
Великобритания после выхода из Евросоюза намерена ввести санкции против физических лиц за нарушение ими прав человека, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Политика
Лидер абхазской оппозиции заявил о готовности к переговорам
Лидер Блока оппозиционных сил Абхазии Аслан Бжания заявил журналистам, что готов к переговорам с властями и вообще со всеми, кто желает преодолеть политический кризис.
Политика
NYT показала видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране
Американская газета The New York Times публикует видео, которое может свидетельствовать о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Политика
Генсек ОБСЕ получил письмо о ситуации вокруг Sputnik Эстония
Ситуация вокруг Sputnik Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
Происшествия
В Красноярском крае раскрыли убийство девочки, совершенное в 2010 году
Красноярские следователи раскрыли убийство девочки-подростка, совершенное в 2010 году, в преступлении обвиняется ее родной брат, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Общество
Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Происшествия
В Индии женщина очнулась во время собственных похорон
Происшествия
Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео
Армия и оружие
Эстония перебросила всех своих семерых военных из Ирака в Кувейт
Все эстонские военные перебрались из Ирака в Кувейт, отчитался Генштаб Сил обороны Эстонии 9 января.
Экономика
Цены на продовольствие растут во всем мире
Цены на продовольствие растут во всем мире Цены на продовольствие в мире в декабре достигли максимума за пять лет, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в опубликованном вчера отчете.
Футбол
СМИ назвали причину ухода Игнатьева из «Краснодара»
Теннис
Медведев объяснил удар по вышке во время матча ATP Cup
Российский теннисист Даниил Медведев объяснил свое поведение во время матча с аргентинцем Диего Шварцманом в рамках турнира ATP Cup в Австралии.
Общество
Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами
Украинский боксер Василий Ломаченко спровоцировал большой общественный резонанс своей публикацией в Instagram.
Шоу-бизнес
Беременная Милла Йовович набрала 22 килограмма
Папарацци засняли беременную Миллу во время семейной прогулки с мужем и детьми.
Финансы
Курс доллара снизился до 61,23 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6,5 копейки и составил 61,23 рубля.
Общество
Между Крымом и Арменией запустят регулярные авиарейсы
Кино
Саратовская школа прославилась благодаря «Союзу спасения»
Школа в райцентре Петровск Саратовской области "прославилась" в связи с тем, что ее педагоги слишком серьезно восприняли слова министра культуры России Владимира Мединского об обязательном просмотре фильма "Союз спасения".
Шоу-бизнес
Вадим Казаченко вызвал органы опеки в дом бывшей избранницы
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Транспорт
В России для автомобилистов введут новый штраф
В России появится новый штраф для автомобилистов, пишет «Коммерсантъ».
Политика
Тимошенко сравнила жизнь на Украине с «Кварталом 95»
Армия и оружие
Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео
Опубликовано видео запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Хоккей
Панарин побил рекорд Гретцки, который держался с прошлого века
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по очкам за клуб за первые 43 игры сезона.
Происшествия
В Омске девушка вместе с другом убила свою мать
Управление Следственного комитета РФ по Омской области возбудило уголовное дело в отношении девушки-подростка, которая вместе другом убила свою мать.