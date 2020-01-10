Авиакомпания "ИрАэро" (базируется в Иркутске) направила в адрес АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) претензию с требованием возместить убытки в размере 1,9 млрд рублей в связи с эксплуатацией самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

с чего всё началось

Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) почти на 2 млрд руб. и направила соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании. Об этом также сообщили собеседники ТАСС и «Интерфакса».

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд

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