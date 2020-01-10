Общество

РБКРБК«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд

Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) почти на 2 млрд руб. и направила соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании. Об этом также сообщили собеседники ТАСС и «Интерфакса».
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«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 возместить 1,9 млрд руб. убытков

Авиакомпания "ИрАэро" (базируется в Иркутске) направила в адрес АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) претензию с требованием возместить убытки в размере 1,9 млрд рублей в связи с эксплуатацией самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс00:40

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«Ираэро» требует от производителя SSJ 100 возмещения около 2 млрд рублей убытков

ТАСС02:03

Авиакомпания «ИрАэро» требует от производителя самолетов «Сухой Суперджет» возместить убытки почти на 2 млрд рублей

Эхо Москвы02:30

«ИрАэро» потребовала возместить убытки из-за SSJ 100 на 1,9 млрд рублей

Коммерсантъ02:17

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд

РБК02:36

«ИрАэро» подала иск к производителю Sukhoi Superjet 100 почти на 2 млрд рублей

ИрСити01:47

От производителя «Суперджетов» потребовали 2 млрд рублей из-за постоянных поломок самолетов

URA.Ru01:34

«ИрАэро» требует с ГСС 1,9 млрд руб убытков в связи с эксплуатацией Sukhoi Superjet 100

Интерфакс - Россиявчера в 23:44
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