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«ИрАэро» предупредила о проблемах с ремонтом двигателей SSJ из-за санкций

О проблемах с обслуживанием моторов после введения санкций Евросоюза, запрещающих сотрудничество иностранных производителей с российскими авиакомпаниями, РБК также сообщили менеджеры еще трех авиакомпаний, летающих на Superjet.
РБК
Турбовентиляторные двигатели SaM146 для Superjet производит компания PowerJet — совместное предприятие французской Safran Aircraft Engines и «ОДК-Сатурн» («дочка» ОДК).
РБК
Сейчас у перевозчиков в эксплуатации около 150 Superjet, говорил в конце марта 2022 года министр транспорта Виталий Савельев.
РБК
Проблемы с моторами и другими запчастями РБК подтвердил источник, близкий к ОАК.
РБК

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В «ИрАэро» предупредили о трудностях с ремонтом двигателей SSJ
Газета.Ru04:59
«ИрАэро» предупредила о проблемах с ремонтом двигателей SSJ из-за санкций
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