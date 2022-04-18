О проблемах с обслуживанием моторов после введения санкций Евросоюза, запрещающих сотрудничество иностранных производителей с российскими авиакомпаниями, РБК также сообщили менеджеры еще трех авиакомпаний, летающих на Superjet.
Служба безопасности Украины опубликовала видео, на котором глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обращается с предложением обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя.
У российских военных есть доказательства, что Киев готовит на Пасху провокации с многочисленными жертвами среди мирных жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Набиуллина отметила, что экономика вступает в «непростой период структурных изменений, связанных с санкциями», которые в первую очередь сказались на финансовом рынке, но теперь «начнут все больше сказываться на экономике».