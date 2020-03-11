Энергетика

News.ruNews.ruИрак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну

Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива. По данным агентства Bloomberg, Ирак и Кувейт, входящие в ОПЕК, вслед за Саудовской Аравией заявили о скидках покупателям своей нефти.
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Еще три страны объявили нефтяную войну России

Lenta.ru11:13

Bloomberg: Ирак, Кувейт и Арабские Эмираты вслед за Саудовской Аравией объявили нефтяную войну России

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Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну

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Несколько стран объявили нефтяную войну России

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Еще две страны вслед за Саудовской Аравией и ОАЭ объявили нефтяную войну России

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