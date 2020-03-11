Энергетика
News.ruИрак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну
Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива. По данным агентства Bloomberg, Ирак и Кувейт, входящие в ОПЕК, вслед за Саудовской Аравией заявили о скидках покупателям своей нефти.
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Еще две страны вслед за Саудовской Аравией и ОАЭ объявили нефтяную войну России
Российский Диалог12:29
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:39, Ашберн
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