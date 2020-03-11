с чего всё началось

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель. Ранее аналогичный шаг предприняла в отношении поставок нефти на рынки Восточной и Юго-Восточной Азии саудовская компания Saudi Aramco.

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть

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Футбол «МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.

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Футбол Во Франции коронавирусом заболел первый футболист Во Франции был зафиксирован первый случай заражением коронавирусом COVID-19, пандемию которого объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), у профессионального футболиста.

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Интернет Мобильное приложение YouTube получило обновление интерфейса В настоящее время обновление приложения YouTube доступно всем пользователям мобильных устройств, работающих под управлением Android и iOS.

Космос Видео воссоздает опасное путешествие Аполлона 13 вокруг Луны Астронавты на борту космического корабля «Аполлон-13» пережили взрыв и сократили подачу кислорода для своего сложного путешествия, 14 апреля 1970 года: 25-минутный проход над противоположной стороной луны, без связи с Землей.