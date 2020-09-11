«Газпром» отстал от плана по поставкам газа в Китай

За первые восемь месяцев текущего года «Газпром» поставил в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» всего 2,3 миллиарда кубометров газа, что говорит о сильном отставании от планов ежегодных поставок.