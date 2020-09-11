КоммерсантъReuters: Ирак рассматривает возможность выхода из ОПЕК+Экономика сегодня3Экономика сегодняГЛАС.RUNeftegaz.ruВ Ираке возобновились дискуссии по поводу участия в сокращении добычи в рамках ОПЕК+, сообщает Reuters со ссылкой на источники.В источникеОценить3Комментировать3Подробнее о событииИрак встал на перепутье в решении выйти из ОПЕК+Московский Комсомолец13:25Ирак думает над прекращением участия в сделке ОПЕК+ГЛАС.RU03:39Главный нарушитель сделки ОПЕК+ собрался выйти из нееLenta.ru08:59СМИ узнали о возможном выходе Ирака из сделки ОПЕК+Компания06:02Reuters: Ирак рассматривает возможность выхода из ОПЕК+Коммерсантъ04:32Reuters: Ирак обсуждает введение для него исключений по снижению добычи в рамках ОПЕК+ТАСС09:28Ирак думает над прекращением участия в сделке ОПЕК+ в 2021 годуПРАЙМ03:20Показать ещё