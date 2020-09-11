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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Reuters: Ирак рассматривает возможность выхода из ОПЕК+

В Ираке возобновились дискуссии по поводу участия в сокращении добычи в рамках ОПЕК+, сообщает Reuters со ссылкой на источники.В источнике
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Московский Комсомолец

Ирак встал на перепутье в решении выйти из ОПЕК+

Московский Комсомолец13:25
ГЛАС.RU

Ирак думает над прекращением участия в сделке ОПЕК+

ГЛАС.RU03:39
Lenta.ru

Главный нарушитель сделки ОПЕК+ собрался выйти из нее

Lenta.ru08:59
Компания

СМИ узнали о возможном выходе Ирака из сделки ОПЕК+

Компания06:02
Коммерсантъ

Reuters: Ирак рассматривает возможность выхода из ОПЕК+

Коммерсантъ04:32
ТАСС

Reuters: Ирак обсуждает введение для него исключений по снижению добычи в рамках ОПЕК+

ТАСС09:28
ПРАЙМ

Ирак думает над прекращением участия в сделке ОПЕК+ в 2021 году

ПРАЙМ03:20

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права Новый объединенный экзамен на права будет длиться 30 – 40 минут, следует из проекта нового административного регламента МВД.
Коммерсантъ12:32
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