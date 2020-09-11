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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Ирак думает над прекращением участия в сделке ОПЕК+ в 2021 году

Ирак рассматривает возможность исключения из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 2021 год, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.В источнике
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RuNews24.ru

Ирак может выйти из ОПЕК+

RuNews24.ru09:42
ТАСС

Reuters: Ирак обсуждает введение для него исключений по снижению добычи в рамках ОПЕК+

ТАСС09:28
ПРАЙМ

Ирак думает над прекращением участия в сделке ОПЕК+ в 2021 году

ПРАЙМ03:20
Компания

СМИ узнали о возможном выходе Ирака из сделки ОПЕК+

Компания06:02
Коммерсантъ

Reuters: Ирак рассматривает возможность выхода из ОПЕК+

Коммерсантъ04:32
ГЛАС.RU

Ирак думает над прекращением участия в сделке ОПЕК+

ГЛАС.RU03:39
Lenta.ru

Главный нарушитель сделки ОПЕК+ собрался выйти из нее

Lenta.ru08:59

Консоль нового поколения Xbox Series X показали с необычного ракурса

За прошедшую неделю Microsoft опубликовала огромное количество информации о своих новых консолях — Xbox Series S и Xbox Series X. И именно последнюю, как ни странно, показали с необычного ракурса, раскрыв одну очень интересную особенность новинки.
Ferra04:22

Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомости08:22
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Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова

Владимир Минеев, являющийся российским бойцом в смешанных единоборствах, сумел стать чемпионом Fight Nights Global в средней весовой категории Его оппонентом был казахский спортсмен Даурен Ермеков.
Честный рейтинг букмекероввчера в 03:36
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«Норникель»: Росприроднадзор завысил оценку ущерба от аварии на ТЭЦ-3

Объем топлива, собранного с воды после аварии в Норильске, подтверждает завышение оценки ущерба от ЧП Росприроднадзором, заявил журналистам первый вице-президент и операционный директор "Норникеля" Сергея Дяченко.
РИА Новости09:58

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 сентября

Мариинская больница в Санкт-Петербурге пригласила добровольцев, желающих принять участие в исследовании вакцины от коронавируса, созданной американской компанией MSD (международное название Merck&Co). В этом эксперименте по всему миру принимают участие более 30 тыс. человек.
РБК00:56
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Первая ЗРС С-300В4 поступила на вооружение ракетного соединения ВВО

Зенитное ракетное соединение Восточного военного округа (ВВО) в Еврейской автономной области стало первым на Дальнем Востоке, которое получило новейшую зенитную ракетную систему (ЗРС) на гусеничной базе С-300В4, сообщили в пресс-службе ВВО.
Газета.Ru9 сентября в 06:01
3

Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса

Почти половина — 45,6% россиян не планируют делать прививку против коронавируса, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Ведомости06:18
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