Ирак думает над прекращением участия в сделке ОПЕК+ в 2021 году
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Ирак рассматривает возможность исключения из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 2021 год, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.В источнике
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