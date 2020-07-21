Политика
Евразия DailyИрак и Иран подадут в суд на США за убийство военачальников в Багдаде
Высший судебный совет Ирака объявил, что Багдад и Тегеран совместно подадут в суд на США за убийство в начале этого года иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы «Сил народной мобилизации» («Хашд аш-Шааби») Абу Махди аль-Мухандиса.
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Политика
Дегтярев пока не рассматривает участие в выборах в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что пока не думает об участии в губернаторских выборах.
РИА Новости 08:45
Музыка
Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году
Приложение для поиска музыки Shazam определило самые популярные песни года среди российских слушателей.
Ридус 13:33
Общество
Боевой робот «Маркер» получит опцию защиты от стрельбы по гражданским
Создающая в интересах Минобороны РФ робототехническая платформа "Маркер" получила оборудование для высокоточной стрельбы.
РЕН ТВ 20:20
Путешествия
Отдых в России назвали мучением и объяснили ажиотажный спрос на поездки в Турцию
Объяснение ажиотажному спросу на поездки в Турцию дала туристический консультант Светлана Щипанова в эфире радио «Комсомольская правда».
Lenta.ru 15:43
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Финансы
Экономист оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ
Главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ на заседании совета директоров в пятницу, 24 июля.
RT на русском 06:05
Хоккей
Панарин номинирован на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ
Советский спорт 13:11
Происшествия
Глава Октябрьского района Барнаула повздорил с полицией за езду по трассе без водительских прав?
Telegram-канал «Ненегреев» приводит схожие сведения: лишенный права на управление транспортным средством глава района якобы находился за рулем автомобиля, когда его остановили сотрудники полиции в районе Камня-на-Оби.
Банкфакс 03:44
Происшествия
В Дагестане задержали банду по делу о краже 78 млн из госбюджета
В Дагестане задержали семь участников преступного сообщества по подозрению в хищении из государственного бюджета порядка 78 млн рублей.
Газета.Ru 15:27
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке террорист задержан
Газета.Ru 16:45
Армия и оружие
Внезапная проверка войск и флотов завершилась в России
Объявленная президентом России Владимиром Путиным внезапная проверка боевой готовности в ВС России закончилась.
Газета.Ru 17:20
Политика
Военному США могут дать 64 года тюрьмы за шпионаж в пользу России
До 64 лет тюремного заключения с лишением звания, штрафом и конфискацией имущества может грозить военнослужащему ВМС США Чарльзу Бриггсу за передачу секретной информации гражданину России.
Ридус 17:01
Авто
В Сети опубликовали тизер нового поколения Hyundai Tucson
Корейская компания Hyundai в конце 2020 года представит серийную версию кроссовера Tucson нового поколения.
Известия 04:07
Армия и оружие
Россия: «крымские» вертолетоносцы лучше французских «Мистралей»
ГЛАС.RU вчера в 09:26
Политика
Бизнес ФРГ работает над ответными мерами в связи с санкциями США по «Северному потоку - 2»
Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает принять ответные меры в отношении США в свете их планов расширить санкции против строительства газопровода "Северный поток - 2" и работает над конкретными предложениями по данному вопросу.
ТАСС 19:00
Футбол
«Спартак» опубликовал письмо главе департамента судейства РФС
Совет директоров футбольного клуба "Спартак" написал открытое письмо главе департамента судейства Российского футбольного союза Виктору Кашшаи, в котором выразил неудовольствие работой его ведомства.
Вести.Ru 15:20
Политика
The National Interest опасается запрета экспорта зерна из России
Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации в 2020 году.
Mockva.ru 19 июля в 05:06
Происшествия
В МВД Украины рассказали, чем был вооружен террорист в Луцке
Reuters Автоматом, пистолетом и гранатой был вооружен террорист, захвативший во вторник в Луцке автобус с 13 заложниками.
РЕН ТВ 16:31
Музыка
Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения
Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
RT на русском 08:56
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса.
Газета.Ru вчера в 12:00
Общество
Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях
Президент России Владимир Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях.
Piter.tv 06:37
Происшествия
Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут
В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
Известия 18:14
Экономика
Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
ТАСС 06:33
Общество
Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
Общество
ПФР сообщил об условиях выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей
Выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей полагаются людям старше 80 лет.
Народные новости 18:22
Политика
Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая выступила за денонсацию Союзного договора
Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая выступает за нейтральный статус республики и денонсацию Союзного договора Белоруссии и России.
ТАСС 12:51
Гаджеты
IPhone SE назван самым популярным iPhone на рынке США
Согласно отчету, приблизительно 65% потребителей выбирают iPhone 11, Pro и Pro Max.
Вечерний курьер 17:06