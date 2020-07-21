Политика
Евразия DailyИрак и Иран подадут в суд на США за убийство военачальников в Багдаде
Высший судебный совет Ирака объявил, что Багдад и Тегеран совместно подадут в суд на США за убийство в начале этого года иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы «Сил народной мобилизации» («Хашд аш-Шааби») Абу Махди аль-Мухандиса.
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Культура
Актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин скончался в 34 года
В Театре имени Пушкина исполнял роль Принца Калафа в постановке Также снимался в кино, сыграл в проектах "Достоевский", "Шериф", "Дирижер" и "Перекрестки судьбы".
Московский Комсомолец 14:42
Политика
«Выйди, я обниму тебя»: Хабаровск встречает нового губернатора
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Михаил Дегтярёв, назначенный временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края вместо отправленного в отставку Сергея Фургала ("в связи с утратой доверия"), прибыл на место своего нового служения народу.
АПН 12:03
Происшествия
Бийчанка подала в суд на чиновника из-за долга в 500 тысяч рублей
За последние три года чиновник проиграл более 10 судебных дел на общую сумму более 1,2 млн рублей.
Толк 23:04
Общество
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости 19:05
Политика
В Абхазии предложили поэтапно снимать ограничения на границе с Россией
«Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания обратился к руководству правительства Российской Федерации с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона», — сказано в сообщении.
Известия 22:34
Футбол
Судья Федотов: авторитет Кашшаи - ниже плинтуса
Судья Игорь Федотов раскритиковал Руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи.
Газета.Ru 17:13
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке задержан
Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина».
Коммерсантъ 14:54
Футбол
В заключительном туре РПЛ «Краснодар» сыграет с «Ахматом»
Игра пройдет на домашнем стадионе «черно-зеленых» В 30 туре РПЛ футбольный клуб «Краснодар» встретится с клубом «Ахмат» из Грозного.
Кубань-Информ 13:08
Происшествия
14 человек пострадали при стрельбе на похоронах в Чикаго
14 человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго.
Lenta.ru 22:47
Шоу-бизнес
Меган Маркл была замечена в центре по искусственному оплодотворению
Paparazzi.ru вчера в 08:38
Политика
В Киеве предупредили о риске для Украины потерять восемь областей
Киев, 21 июля 2020, 15:24 — REGNUM Если на Украине разразится новый майдан, то страна рискует потерять восемь областей.
REGNUM 08:24
Энергетика
Роснефть ограничит добычу нефти на Сахалине
"Роснефть" временно ограничивает добычу нефти на участках "РН-Сахалинморнефтегаз" из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+, сотрудники будут привлечены к другим работам, говорится в сообщении компании.
ТАСС 07:23
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Политика
Фургал после отставки обратился к жителям Хабаровского края
ToDay News Ufa 22:46
Здоровье
Вирусолог: ультрафиолет не защищает от прямой передачи коронавируса
Ультрафиолет пагубно влияет на коронавирус, убивая его на поверхностях за короткое время, но не защищает от прямой его передачи при контакте людей, сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии ФГБУ "Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова" Галина Компанец.
РИА Новости 22:59
Путешествия
Россиянам предложили платить за отдых в России
В России предложили выплачивать туристам деньги за отдых на отечественных курортах. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает «ФедералПресс».
Lenta.ru 13:39
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под маркой Lada
Сегодня полноценный владелец модели Niva – АвтоВАЗ официально объявил о старте продаж LADA Niva, практически не отличающейся от версии, которая продавалась под американским брендом.
Tvoe-avto.com 12:03
Технологии
В России испытали авиадвигатель, созданный на 3D-принтере
Россия впервые провела успешное летное испытание авиационного двигателя, изготовленного на 3D-принтере.
Мойка78 20:52
Политика
Трамп не исключил ухудшения ситуации с коронавирусом в США
Как передаёт CNBC, американский лидер не исключил, что ситуация с пандемией коронавируса скорее всего «ухудшится перед тем, как стать лучше».
RT на русском 20:20
Здоровье
В РФ определили регионы с самой высокой заболеваемостью алкоголизмом
Чукотка является лидером среди российских регионов по уровню заболеваемости психотическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, включая синдром алкогольной зависимости.
РЕН ТВ 23:25
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Происшествия
Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут
В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
Известия 18:14
Наука
На Кавказе предложили вызывать дождь путем нагрева облаков
Исследователи выяснили, что если нагревать облака с помощью специальных наземных систем, это поможет вызывать дожди в засушливых регионах.
Pravda.Ru 06:43
Путешествия
Стали известны условия перелетов в Турцию для российских туристов
Отправиться в Турцию этим летом российские туристы смогут только регулярными рейсами, чартерные в программу полетов пока не включены.
Anews 10:23
Культура
Netflix назвал 10 своих самых популярных оригинальных сериалов
Отмечается, что рейтинг был составлен на основе данных просмотров платформы, если после запуска сериала прошло как минимум две минуты.
Слово и Дело 13:31
Здоровье
Молодой врач скончался после заражения коронавирусом в Омске
В Омске врач Ерген Колин, работавший в больнице № 1, скончался после заражения COVID-2019.
Сиб.фм 04:51
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости 16:19