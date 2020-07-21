Высший судебный совет Ирака объявил, что Багдад и Тегеран совместно подадут в суд на США за убийство в начале этого года иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы «Сил народной мобилизации» («Хашд аш-Шааби») Абу Махди аль-Мухандиса.

Ирак и Иран подадут в суд на США за убийство военачальников в Багдаде

Общество Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот. 712

Политика Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, "потому что работать надо, куча задач", несмотря на требования со стороны некоторых митингующих покинуть регион, и пообещал, что обязательно выйдет к людям. 101

Технологии Microsoft показала будущий пользовательский интерфейс Office Microsoft приоткрыла завесу тайны над тем, как будет выглядеть в будущем пользовательский интерфейс и дизайн приложений, входящих в состав фирменного офисного пакета компании. 4

Общество В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили в Алтайском крае, такие изменения внес в указ о мерах по предупреждению распространения COVID-19 губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства. 1

Общество Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением. 56

Футбол «Милан» продлил контракт с главным тренером Пиоли до 2022 года Итальянский футбольный клуб "Милан" продлил соглашение с главным тренером Стефано Пиоли до 2022 года.

Происшествия В Саратове застрелили мужчину, ведется следствие Саратов, 21 июля 2020, 08:28 — REGNUM В Саратове 20 июля текущего года обнаружен труп 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением. 15

Происшествия СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. 1,3K

Культура Netflix назвал 10 своих самых популярных оригинальных сериалов Отмечается, что рейтинг был составлен на основе данных просмотров платформы, если после запуска сериала прошло как минимум две минуты.

Футбол Защитник «Спартака» Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России «Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием», — сообщается на сайте РФС во вторник, 21 июля. 154

Армия и оружие Главред (Украина): у Путина кишка тонка идти на Украину войной (Главред) На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил провести внезапную проверку войск Южного военного округа, после чего позднее военная активность России была замечена и в Керченском проливе на границе с Украиной. 82

Путешествия Каждый третий россиянин в этом году отправится в отпуск на автомобиле Почти треть россиян планирует в этом году добираться в отпуск по России на автомобиле, это объясняется не только недоступностью полетов по многим направлениям, но и экономичностью и безопасностью на фоне ситуации с коронавирусом, говорится в совместном исследовании сервисов Работа.ру и Сберавто, которое есть у РИА Новости.

Общество В Кузбассе за сутки выявили 64 случая коронавируса В Кузбассе за сутки выявлены 64 новых случая коронавирусной инфекции, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева. 83