Политика
Евразия DailyИрак и Иран подадут в суд на США за убийство военачальников в Багдаде
Высший судебный совет Ирака объявил, что Багдад и Тегеран совместно подадут в суд на США за убийство в начале этого года иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы «Сил народной мобилизации» («Хашд аш-Шааби») Абу Махди аль-Мухандиса.
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Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК вчера в 10:56
Футбол
«Стамбул Башакшехир» впервые стал чемпионом Турции по футболу
REGNUM вчера в 01:37
Путешествия
Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Общество
В Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж
Сегодня, 21 июля, около полудня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).
Topdaynews.ru вчера в 10:57
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru 20 июля в 09:07
Политика
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
Происшествия
Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»
Газета.Ru вчера в 10:51
Политика
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, "потому что работать надо, куча задач", несмотря на требования со стороны некоторых митингующих покинуть регион, и пообещал, что обязательно выйдет к людям.
РИА Новости 00:40
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:50
Технологии
Microsoft показала будущий пользовательский интерфейс Office
Microsoft приоткрыла завесу тайны над тем, как будет выглядеть в будущем пользовательский интерфейс и дизайн приложений, входящих в состав фирменного офисного пакета компании.
3DNews вчера в 14:21
Общество
В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили в Алтайском крае, такие изменения внес в указ о мерах по предупреждению распространения COVID-19 губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 01:13
Культура
Актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин скончался в 34 года
В Театре имени Пушкина исполнял роль Принца Калафа в постановке Также снимался в кино, сыграл в проектах "Достоевский", "Шериф", "Дирижер" и "Перекрестки судьбы".
Московский Комсомолец вчера в 14:42
Наука
Пришельца из фильма Стивена Спилберга нашли на дне Тихого океана
Экспедиция Okeanos Explorer, исследовавшая дно Тихого океана, случайно обнаружила удивительных существ, внешне похожих на инопланетян.
Сайт интересных новостей вчера в 20:55
Общество
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости вчера в 19:05
Футбол
«Милан» продлил контракт с главным тренером Пиоли до 2022 года
Итальянский футбольный клуб "Милан" продлил соглашение с главным тренером Стефано Пиоли до 2022 года.
ТАСС Спорт вчера в 23:41
Происшествия
В Саратове застрелили мужчину, ведется следствие
Саратов, 21 июля 2020, 08:28 — REGNUM В Саратове 20 июля текущего года обнаружен труп 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением.
REGNUM вчера в 01:28
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 20 июля в 11:59
Здоровье
Специалисты порекомендовали простой продукт для похудения
U74.Ru вчера в 00:40
Общество
ПФР сообщил об условиях выплаты к пенсии в размере 11 тыс. рублей
Пенсионный Фонд РФ рассказал о том, что дополнительные повышенные выплаты к пенсии в размере 11 000 рублей полагаются людям, старше 80-ти лет.
ToDay News Ufa вчера в 23:32
Культура
Netflix назвал 10 своих самых популярных оригинальных сериалов
Отмечается, что рейтинг был составлен на основе данных просмотров платформы, если после запуска сериала прошло как минимум две минуты.
Слово и Дело вчера в 13:31
Происшествия
Странная спецоперация: Террорист в Луцке вышел и долго ждал, чтобы сдаться
В Сети появилось очень странное видео задержания террориста, захватившего заложников в Луцке.
Rusvesna.su вчера в 17:04
Политика
Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса
Российская вакцина от коронавируса, в создании которой участвуют военные, готова.
Известия вчера в 00:25
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com вчера в 09:52
Футбол
Защитник «Спартака» Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России
«Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием», — сообщается на сайте РФС во вторник, 21 июля.
Известия вчера в 16:27
Технологии
«Ведомости»: ОАК может разработать увеличенную версию SSJ-100
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.
ТАСС вчера в 20:36
Армия и оружие
Главред (Украина): у Путина кишка тонка идти на Украину войной (Главред)
На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил провести внезапную проверку войск Южного военного округа, после чего позднее военная активность России была замечена и в Керченском проливе на границе с Украиной.
ИноСМИ вчера в 02:24
Путешествия
Каждый третий россиянин в этом году отправится в отпуск на автомобиле
Почти треть россиян планирует в этом году добираться в отпуск по России на автомобиле, это объясняется не только недоступностью полетов по многим направлениям, но и экономичностью и безопасностью на фоне ситуации с коронавирусом, говорится в совместном исследовании сервисов Работа.ру и Сберавто, которое есть у РИА Новости.
ПРАЙМ 00:00
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 64 случая коронавируса
В Кузбассе за сутки выявлены 64 новых случая коронавирусной инфекции, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:32
Энергетика
Роснефть ограничит добычу нефти на Сахалине
"Роснефть" временно ограничивает добычу нефти на участках "РН-Сахалинморнефтегаз" из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+, сотрудники будут привлечены к другим работам, говорится в сообщении компании.
ТАСС вчера в 07:23