Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиИрак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть

Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
Читать в источнике
Комментировать1,1K
с чего всё началось
По данным Bloomberg
, устанавливающие цены задним числом Объединенные Арабские Эмираты с января снизили стоимость черного золота для февральских продаж на 1,63 доллара за баррель.
Взгляд.ру00:09

Подробнее о событии

Ирак и Кувейт снизили цены на нефть

Газета.Ru04:35

Bloomberg: Ирак и Кувейт вслед за Саудовской Аравией снизили цены на нефть

ТАССвчера в 23:45

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Коммерсантъвчера в 22:18

Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть

РИА Новостивчера в 23:07

Еще три страны могут объявить «нефтяную войну» России

Эхо Москвы02:03

В нефтяную войну вступили еще три страны

Взгляд.ру00:09

Еще три страны объявили нефтяную войну России

Lenta.ruвчера в 11:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 05:00, Ашберн

Комментарии

Общество

Меган Маркл и принц Гарри устроили прощальный обед

Paparazzi.ru 03:52
Происшествия

В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
RT на русском 02:05
Политика

В Казахстане из-за коронавируса отменили парад в честь 75-летия Победы

Интерфакс 03:59
Армия и оружие

В Турции заявили о намерении сохранить военное присутствие в Идлибе

REGNUM 04:00
Происшествия

Заболевший коронавирусом россиянин летел транзитом через Австрию

Один из трех заболевших коронавирусом жителей Подмосковья летел из Италии транзитом через Австрию.
Газета.Ru 03:47
Энергетика

Заявления Трампа о запрете на въезд в США ударили по ценам на нефть

Слова президента США Дональда Трампа о запрете на въезд в страну из Европы негативно повлияли на стоимость нефти.
Экономика сегодня 03:59
Экономика

Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис

Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
BFM.ru 04:17
Киберспорт

Ведущий сценарист Overwatch покинул Blizzard

Ведущий сценарист Overwatch Майкл Чу сообщил, что покинул Blizzard спустя 20 лет работы в компании.
Игромания.ру 03:14
Политика

Депутаты Заксобрания поддержали поправки в Конституцию

В четверг, 12 марта, депутаты краевого парламента на внеочередном заседании поддержали внесение поправок в Конституцию РФ.
Эхо Москвы в Перми 01:41
Киберспорт

За первые 24 часа в Call of Duty: Warzone сыграло 6 млн человек

Activision объявила, что за первые сутки в королевскую битву Call of Duty: Warzone сыграло более 6 млн человек — это более чем вдвое выше 24-часовой аудитории Apex Legends (2,5 млн человек).
Игромания.ру 02:01
Экономика

Россия хотела продлить соглашение ОПЕК+ на год

Премьер-министр РФ рассказал, что в процессе переговоров о снижении добычи нефти Россия выдвинула предложение продлить соглашение ОПЕК+ на год.
Долг.рф 04:15
Общество

Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за 8 лет

На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012 — 2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны.
РБК 04:40
Шоу-бизнес

Татьяну Овсиенко назвали «бабкой» после фото с Алибасовым

Подписчики музыканта не сразу узнали в спутнице Алибасова Татьяну Овсиенко. Многим она показалась постаревшей.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:42
Музыка

Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде

Piter.tv вчера в 06:24
Баскетбол

Регулярный чемпионат НБА приостановлен из-за коронавируса

Инфорос 01:17
Общество

Число заразившихся коронавирусом превысило 113 тыс. человек

По данным на утро 10 марта, в мире число заразившихся коронавирусом составляет 113 358 человек, сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.
ИжевскИнфо.РУ 10 марта в 05:11
Общество

Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
РИА Новости 03:52
Происшествия

Под Иркутском при пожаре в жилом доме погибла семья из пяти человек

Газета.Ru вчера в 22:09
Политика

Путин назвал отток капитала из страны незначительным

Отток капитала из России имеет место, но не является значительным по сравнению с притоком средств. Об этом заявил президент Владимир Путин.
News.ru 03:34
Музыка

Лидер Little Big рассказал о песне группы для «Евровидения»

Участники проекта Little Big, назначенного представлять Россию в этом году на фестивале "Евровидение" в Роттердаме, рассказали о песне, с которой отправятся на смотр.
Российская газета 04:41
Здоровье

Режим повышенной готовности по коронавирусу ввели в Курской области

На территории Курской области введен режим повышенной готовности.
Kursk.com 10 марта в 13:31
Финансы

Российские фондовые индексы рухнули вслед за мировыми

Российские фондовые индексы в четверг в первые минуты торгов снизились на 4-6%.
Вести.Ru 03:17
Киберспорт

Мейджор ESL One Los Angeles отменили из-за коронавируса

Организаторы ESL One Los Angeles 2020 отменили мейджор из-за вспышки коронавируса.
Cyber.sports.ru 02:14
Экономика

Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса

На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".
РИА Новости вчера в 17:59
Финансы

Крымский банк пошел против рынка

В марте банк мог столкнуться с резким уходом вкладчиков и испытать проблемы с ликвидностью, предполагают участники рынка.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Хоккей

Домашние матчи «Барыса» в плей-офф КХЛ пройдут без зрителей

Напомним, что во втором раунде Кубка Гагарина соперником «Барыса» станет «Сибирь». Первые матчи пройдут в Нур-Султане 17 и 19 марта.
Матч ТВ 03:09
Футбол

Киевское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка Украины по футболу

Киевское "Динамо" вышло в полуфинал Кубка Украины по футболу, в четвертьфинале обыграв "Александрию".
РИА Новости вчера в 16:13
Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от 3 до 7 лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости 03:08
Финансы

Bloomberg (США): Путин не так уж устойчив к обрушению цен на нефть, как он демонстрирует (Bloomberg)

После начала «нефтяной войны», которая потрясла мировые рынки, Россия хвасталась, что она может справиться с ценой на нефть на уровне 25 долларов за баррель в течение следующего десятилетия.
ИноСМИ 03:56
Наука

Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12

Совместно с веществом DDC витамин В12 может поспособствовать запуску программы самоубийства клеток, включая в процесс и третью – параптоз.
Live24 вчера в 06:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное