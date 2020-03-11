Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиИрак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть

Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
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с чего всё началось
По данным Bloomberg
, устанавливающие цены задним числом Объединенные Арабские Эмираты с января снизили стоимость черного золота для февральских продаж на 1,63 доллара за баррель.
Взгляд.ру00:09

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Ирак и Кувейт снизили цены на нефть

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Еще три страны объявили нефтяную войну России

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Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть

РИА Новостивчера в 23:07

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Коммерсантъвчера в 22:18

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Эхо Москвы05:02
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