с чего всё началось

Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.

Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть

Политика Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами.

Шоу-бизнес Наталью Андрейченко задержала полиция Проезжавшие мимо полицейские подумали, что оператор пристает к актрисе, хотя он просто снимал звуковую петличку с ее одежды.

Общество В школах Казахстана объявят досрочные каникулы «Ранний выход на каникулы организаций среднего образования с 16 марта по 5 апреля 2020 года», — назвал он одну из мер профилактики коронавируса.

Экономика Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.

Экономика Российский рынок акций обвалился на открытии торгов Российский рынок акций после открытия торгов обвалился вслед за мировыми бумагами и нефтью на фоне объявления ВОЗ пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за восемь лет На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012–2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны.

Общество Экс-информатор WikiLeaks пыталась покончить с собой Экс-информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, находящаяся в следственном изоляторе за отказ давать показания, госпитализирована после попытки самоубийства, сообщает газета New York Times со ссылкой на ее адвокатов.

Общество Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Политика Шнуров написал стих о «монархе» Путине Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.

Общество В России зарегистрировано восемь новых случаев коронавируса В России за последние сутки зарегистрировано восемь новых случаев коронавируса у граждан Российской Федерации: шесть в Москве и два в Московской области.

Футбол Месси в Аргентине грозит карантин из-за коронавируса Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины вызван в сборную для подготовки к предстоящим стартовым квалификационным матчам чемпионата мира-2022, однако будет вынужден находиться в карантине 14 дней, так как аргентинские власти заявили, что любой спортсмен, вызванный в национальные команды из Европы, должен будет пройти карантин.

Спорт В Татарстане перенесут все спортивные мероприятия из-за коронавируса Все спортивные и культурные мероприятия в Татарстане перенесены из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Inkazan.ru со ссылкой официального представителя Казанского Кремля Лилии Галимовой.

Общество В Турции решили перенести туристический сезон из-за коронавируса Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса.

Финансы Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.

Авто Неравный брак: тестируем последнюю в истории Chevrolet Niva В конце прошлого года случилась очень хорошая история — АВТОВАЗ наконец выкупил долю в совместном предприятии с General Motors, и Niva вернулась в родовое гнездо.