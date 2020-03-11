Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
Ещё
США
Экономика
Ещё
Интересное
Экономика
Ещё
Политика
Экономика
Ещё
Общество
Экономика
Ещё
Экономика
Ещё
В мире
Ещё
Спорт
Ещё
Происшествия
Ещё
Культура
Ещё
Технологии
Ещё
Наука
Ещё
Авто
Экономика
Ещё
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Известия
  • Вести.Ru1:26
  • РЕН ТВ6:03
  • НТВ1:18
  • Рифей-Пермь0:28
  • Дождь0:34
  • Пятый канал0:36
  • Piter.tv0:46
  • Деловое.ТВ0:46
  • Мой Брянск0:55
  • Комсомольская правда0:20
  • Москва 244:07
  • Городовой1:08
Смотрите также
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель. Ранее аналогичный шаг предприняла в отношении поставок нефти на рынки Восточной и Юго-Восточной Азии саудовская компания Saudi Aramco.В источнике
Оценить
1,5K
1,1K
С чего всё начиналось
По данным Bloomberg, устанавливающие цены задним числом Объединенные Арабские Эмираты с января снизили стоимость черного золота для февральских продаж на 1,63 доллара за баррель.
Взгляд.ру 00:09 
Подробнее о событии
alt

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть

Газета.Ru 05:19
alt

Еще три страны объявили нефтяную войну России

Lenta.ru вчера в 11:13
alt

Bloomberg: Ирак и Кувейт вслед за Саудовской Аравией снизили цены на нефть

ТАСС вчера в 23:45
реклама
Ещё по теме
Главное