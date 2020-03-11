Энергетика

Газета.RuГазета.RuИрак и Кувейт снизили цену на нефть

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель. Ранее аналогичный шаг предприняла в отношении поставок нефти на рынки Восточной и Юго-Восточной Азии саудовская компания Saudi Aramco.
Читать в источнике
Комментировать1,7K
с чего всё началось
По данным Bloomberg
, устанавливающие цены задним числом Объединенные Арабские Эмираты с января снизили стоимость черного золота для февральских продаж на 1,63 доллара за баррель.
Взгляд.рувчера в 00:09

Подробнее о событии

Эксперт оценил сообщения о снижении цен на нефть тремя странами ОПЕК

RT на русскомвчера в 12:34

Ценовая война ставит под угрозу добычу не только в США, но и в России

РБКвчера в 08:36

Еще три страны объявили нефтяную войну России

Lenta.ru11 марта в 11:13

Ведущие страны ОПЕК решили объявить о скидках на свою нефть на мировом рынке

Эхо Москвывчера в 11:24

В нефтяную войну вступили еще три страны

Взгляд.рувчера в 00:09

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Коммерсантъ11 марта в 22:18

Баррель со скидкой: зачем Ближний Восток бросился снижать цены на нефть

News.ruвчера в 08:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 18:52, Ашберн

Комментарии

Музыка

Не рейв: Little Big презентует песню для Евровидения

СоцИнформБюро вчера в 08:37
Энергетика

США увеличат стратегический запас нефти

В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
Вести.Ru 16:40
Общество

Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании, говорится в заявлении компании.
РИА Новости 18:46
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Петербурге

Три человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи на севере Санкт-Петербурга.
Российская газета 18:26
Политика

Путин заявил о коробящих его высоких зарплатах глав госкомпаний

Президент Владимир Путин заявил, что его коробит ситуация с непомерно большими зарплатами у глав госкомпаний.
РБК 03:20
Общество

США обвиняют россиянина в мошенничестве на $26 млн

США обвиняют гражданина России Дениса Сотникова в мошенничестве на более чем $26 млн, сообщается на сайте американской комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Газета.Ru 18:01
Здоровье

Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием

Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Национальная служба новостей вчера в 08:48
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Российская газета 04:25
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru вчера в 23:53
Энергетика

Белоусов прогнозирует «новую устойчивую реальность» с ценой нефти $35

России предстоит жить в «новой устойчивой реальности» с ценой нефти в $35 за баррель, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Коммерсантъ 11:01
Наука

Обнаружены мягкие электронные моды тримеронной сети магнетита

Американские физики из Массачусетского технологического института фактически вплотную подошли к разгадке фазового перехода Вервея, обнаружив мягкие электронные моды тримеронной сети магнетита.
МонаВиста 12:54
Авто

Обвал рубля вызвал ажиотаж на автомобильном рынке Санкт-Петербурга

МонаВиста 13:52
Технологии

Apple проведёт конференцию для разработчиков в онлайн-формате

«Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции», — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Apple по всемирному маркетингу Фила Шиллера.
Rambler News Service 12:23
Армия и оружие

США закажут ракету-обманку для ПВО

Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's.
Газета.Ru 08:27
Армия и оружие

СМИ сообщили о пролёте бомбардировщиков России у лагеря США в Арктике

RT на русском 16:19
Армия и оружие

Трофейный турецкий броневик Vuran замечен на МКАД

В Сети на странице "Военного Осведомителя" появились фотографии предположительно турецкого бронеавтомобиля Vuran, находящегося на платформе военного тягача, двигающегося по МКАДу.
Военное обозрение 09:13
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости 16:12
Авто

Названы модели авто, которые подорожают в России

Напомним, по итогам февраля 2020 года в России продажи авто упали на 2,2%, до 119 073 единиц.
REGNUM 05:55
Политика

Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:45
Футбол

Поставщиков Евро-2020 попросили прекратить подготовку к турниру из-за переноса

По информации The Athletic, фирмам-поставщикам турнира уже было объявлено о том, чтобы они остановили подготовку к турниру и начали думать, как провести его летом следующего года.
Sports.ru 17:32
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

"За последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: пять в Москве, один в Московской области, три в Санкт-Петербурге, один в Ленинградской области, один в Пермском крае", - добавили в штабе.
ТАСС 09:08
Финансы

Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля

Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
ТАСС вчера в 04:45
Общество

В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

С 16 марта по 30 апреля запрещено проводить на его территории театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, следует из документа.
RT на русском 07:29
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показывают пляжные фото

Пляжные фото появились как в Instagram 31-летней Татьяны, так и в Instagram 74-летнего Петросяна.У дамы - день рождения, возлюбленной Петросяна исполнился 31 год.
Аргументы недели 09:25
Игры

GTA 6 могут анонсировать 20 марта

Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.
Cyber.sports.ru 11 марта в 09:20
Общество

Туроператоры заявили о «штопоре» продаж из-за коронавируса

Как заявил РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, туроператоры сейчас испытывают проблемы не только с зарубежными турами, но и с турами внутри страны.
РБК 16:39
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru 00:42
Здоровье

Российский ученый прогнозирует спад пандемии коронавируса к лету

Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.
Shraibikus News 15:51
Шоу-бизнес

Рэпер ST и Ассоль впервые стали родителями

Супруги впервые стали родителями.
iReactor 06:37
Здоровье

NYT: в США от коронавируса могут умереть до 1,7 миллиона человек

Вплоть до 1,7 миллиона человек могут скончаться в США от коронавируса нового типа, сообщает газета New York Times со ссылкой на экспертов.
РИА Новости 17:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное