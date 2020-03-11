с чего всё началось

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель. Ранее аналогичный шаг предприняла в отношении поставок нефти на рынки Восточной и Юго-Восточной Азии саудовская компания Saudi Aramco.

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть

Энергетика США увеличат стратегический запас нефти В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.

Общество США обвиняют россиянина в мошенничестве на $26 млн США обвиняют гражданина России Дениса Сотникова в мошенничестве на более чем $26 млн, сообщается на сайте американской комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Наука Обнаружены мягкие электронные моды тримеронной сети магнетита Американские физики из Массачусетского технологического института фактически вплотную подошли к разгадке фазового перехода Вервея, обнаружив мягкие электронные моды тримеронной сети магнетита.

Технологии Apple проведёт конференцию для разработчиков в онлайн-формате «Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции», — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Apple по всемирному маркетингу Фила Шиллера.

Армия и оружие США закажут ракету-обманку для ПВО Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's.

Футбол Поставщиков Евро-2020 попросили прекратить подготовку к турниру из-за переноса По информации The Athletic, фирмам-поставщикам турнира уже было объявлено о том, чтобы они остановили подготовку к турниру и начали думать, как провести его летом следующего года.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45 "За последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: пять в Москве, один в Московской области, три в Санкт-Петербурге, один в Ленинградской области, один в Пермском крае", - добавили в штабе.

Общество В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса С 16 марта по 30 апреля запрещено проводить на его территории театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, следует из документа.

Игры GTA 6 могут анонсировать 20 марта Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.

Общество Туроператоры заявили о «штопоре» продаж из-за коронавируса Как заявил РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, туроператоры сейчас испытывают проблемы не только с зарубежными турами, но и с турами внутри страны.