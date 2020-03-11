Энергетика
Газета.RuИрак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель. Ранее аналогичный шаг предприняла в отношении поставок нефти на рынки Восточной и Юго-Восточной Азии саудовская компания Saudi Aramco.
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с чего всё началось
По данным Bloomberg, устанавливающие цены задним числом Объединенные Арабские Эмираты с января снизили стоимость черного золота для февральских продаж на 1,63 доллара за баррель.Взгляд.рувчера в 00:09
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