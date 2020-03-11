с чего всё началось

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель. Ранее аналогичный шаг предприняла в отношении поставок нефти на рынки Восточной и Юго-Восточной Азии саудовская компания Saudi Aramco.

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть

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