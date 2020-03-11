Энергетика

Газета.RuГазета.RuИрак и Кувейт снизили цену на нефть

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель. Ранее аналогичный шаг предприняла в отношении поставок нефти на рынки Восточной и Юго-Восточной Азии саудовская компания Saudi Aramco.
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с чего всё началось
По данным Bloomberg
, устанавливающие цены задним числом Объединенные Арабские Эмираты с января снизили стоимость черного золота для февральских продаж на 1,63 доллара за баррель.
Взгляд.ру12 марта в 00:09

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Эксперт оценил сообщения о снижении цен на нефть тремя странами ОПЕК

RT на русском12 марта в 12:34

Ценовая война ставит под угрозу добычу не только в США, но и в России

РБК12 марта в 08:36

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Коммерсантъ11 марта в 22:18

Ведущие страны ОПЕК решили объявить о скидках на свою нефть на мировом рынке

Эхо Москвы12 марта в 11:24

В нефтяную войну вступили еще три страны

Взгляд.ру12 марта в 00:09

Баррель со скидкой: зачем Ближний Восток бросился снижать цены на нефть

News.ru12 марта в 08:34

Еще три страны объявили нефтяную войну России

Lenta.ru11 марта в 11:13
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Комментарии

Спорт

ВФЛА оштрафована на 10 млн долларов за скандал с допингом

ProstoProSport 12 марта в 09:27
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Свыше миллиарда человек пострадают от смертельно опасной жары

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Газета DAILY вчера в 15:03
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Кипр частично закрывает въезд для иностранцев

С воскресенья, 15 марта, Республика Кипр вводит 15-дневный запрет на въезд на свою территорию для иностранных граждан, не имеющих аккредитацию в этой стране.
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Общество

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта

Москва с 16 марта вводит временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости вчера в 13:31
Музыка

Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
РБК 12 марта в 04:34
Общество

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК 11 марта в 14:38
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Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
РИА Новости вчера в 15:10
Происшествия

Под Владимиром поезд столкнулся с автомобилем

ТАСС вчера в 23:45
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

Медики из Гонконга назвали тяжелые последствия пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа.
Lenta.ru 01:03
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Терешкова отреагировала на критику ее поправки в Конституцию

Депутат Госдумы Валентина Терешкова выразила мнение, что критикующие ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков не любят Россию.
Взгляд.ру 12 марта в 05:42
Экономика

JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса

Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния пандемии коронавируса COVID-19.
РБК 01:11
Армия и оружие

Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб

Сирийские спецслужбы узнали, что американские военные направляют подконтрольных им боевиков для осуществления диверсий за пределы 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе, в частности, в провинцию Идлиб.
РИА Новости вчера в 22:25
Общество

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
РБК вчера в 17:08
Авто

Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды

Автомобильный специалист Алексей Ревин объяснил, чем грозит автомобилю так называемый «пенсионерский» стиль вождения — движение медленнее общей скорости потока.
Вечерняя Москва вчера в 22:36
Футбол

Большинство клубов АПЛ признают «Ливерпуль» чемпионом

Как сообщают СМИ, «Ливерпуль» может стать чемпионом Англии, даже если сезон не будет доигран.
Все про Спорт ру 00:31
Политика

Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО

Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
РИА Новости вчера в 20:11
Футбол

Назван главный приз в тюремном турнире по футболу с Роналдиньо

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо примет участие в тюремном турнире по футболу, где главным призом является 16-килограммовый поросенок.
Lenta.ru вчера в 23:47
Политика

В Якутии депутат сдала мандат, отказавшись голосовать за поправки

Избранная от партии «Справедливая Россия» депутат якутского госсобрания Сулустана Мыраан единственная проголосовала против поправок в Конституцию и сдала мандат.
News.ru 12 марта в 09:28
Экономика

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
RT на русском вчера в 05:53
Общество

39-летний российский бизнесмен умер в тренажерном зале

Бизнесмен, бывший генеральный директор компании «Татспиртпром» Ирек Миннахметов умер в Казани в возрасте 39 лет.
Lenta.ru вчера в 17:03
Экономика

Мишустин заявил о достаточности резервов для стабильности в экономике

Российская экономика стабильная и долгие годы может сохранять устойчивость даже в неблагоприятных внешних условиях, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Вести.Ru 12 марта в 05:09
Общество

Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Газета.Ru вчера в 22:35
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Помпео заявил о готовности США поставлять нефть Белоруссии

По словам, главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус Госсекретарь, Помпео в ходе переговоров подтвердил готовность США немедленно начать поставки нефти в Белоруссию по конкурентным рыночным ценам.
ФАН вчера в 14:04
Биатлон

Мужская сборная России отстояла максимальную квоту на следующий сезон

Российские девушки в общем зачете Кубка наций стали пятыми, что позволило также добиться максимальной квоты на следующий год.
ProstoProSport вчера в 14:38
Футбол

На собрании РПЛ обсудят возможную приостановку турнира

Есть специалисты, они должны сказать, что лучше в этой ситуации. Для меня лучше играть и играть, но я не специалист в вопросе коронавируса.
Чемпионат вчера в 12:23
Энергетика

Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне

По мнению Леонтьева, сделка ОПЕК+ приносила позитивный эффект для обеих стран.
ТАСС вчера в 03:06
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Интерфакс 12 марта в 11:18
Футбол

В Бундеслиге диагностирован коронавирус

«Падерборн» сообщил о диагностировании коронавируса в команде. Положительный анализ на вирус сдал защитник Лука Килиан.
Матч ТВ вчера в 17:16
Политика

Украина запретит въезд жителям ДНР и ЛНР из-за коронавируса

Власти Украины запретят въезд жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:18
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Обновление Windows для устранения ошибок сломало компьютеры

Обновление Windows для исправления ошибок, выпущенное в марте, сломало компьютеров.
Профиль вчера в 19:30
Как работают Яндекс.Новости?
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