Энергетика

Газета.RuГазета.RuИрак и Кувейт снизили цену на нефть

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель. Ранее аналогичный шаг предприняла в отношении поставок нефти на рынки Восточной и Юго-Восточной Азии саудовская компания Saudi Aramco.
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По данным Bloomberg
, устанавливающие цены задним числом Объединенные Арабские Эмираты с января снизили стоимость черного золота для февральских продаж на 1,63 доллара за баррель.
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