с чего всё началось

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель. Ранее аналогичный шаг предприняла в отношении поставок нефти на рынки Восточной и Юго-Восточной Азии саудовская компания Saudi Aramco.

Общество Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.

Футбол На собрании РПЛ обсудят возможную приостановку турнира Есть специалисты, они должны сказать, что лучше в этой ситуации. Для меня лучше играть и играть, но я не специалист в вопросе коронавируса.

Происшествия Бывший сотрудник ФСБ задержан в Петербурге Целью аварии был некий сотрудник Управления собственной безопасности ФСБ, который ездил на машине с подложными номерами, что и планировалось выявить с помощью организованного ДТП.

Происшествия Под Владимиром поезд столкнулся с автомобилем Два человека погибли, трое пассажиров получили травмы при столкновении на железнодорожном переезде во Владимирской области пассажирского поезда сообщением Кинешма - Москва с легковым автомобилем, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону в субботу утром.

Авто АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей Lada Как сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в России отзыву подлежат 12 192 автомобилей Lada Vesta, Lada Xray и Lada Largus, которые были реализованы в период с сентября 2019 года по настоящее время.

Здоровье В Китае за сутки коронавирусом заразились 11 человек По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, за последние сутки на материковой части страны выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.