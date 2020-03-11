Энергетика
Газета.RuИрак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель. Ранее аналогичный шаг предприняла в отношении поставок нефти на рынки Восточной и Юго-Восточной Азии саудовская компания Saudi Aramco.
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с чего всё началось
По данным Bloomberg, устанавливающие цены задним числом Объединенные Арабские Эмираты с января снизили стоимость черного золота для февральских продаж на 1,63 доллара за баррель.Взгляд.ру12 марта в 00:09
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Ведущие страны ОПЕК решили объявить о скидках на свою нефть на мировом рынке
Эхо Москвы12 марта в 11:24
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Комментарии
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Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.
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Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
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На собрании РПЛ обсудят возможную приостановку турнира
Есть специалисты, они должны сказать, что лучше в этой ситуации. Для меня лучше играть и играть, но я не специалист в вопросе коронавируса.
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Бывший сотрудник ФСБ задержан в Петербурге
Целью аварии был некий сотрудник Управления собственной безопасности ФСБ, который ездил на машине с подложными номерами, что и планировалось выявить с помощью организованного ДТП.
Армия и оружие
Жители Донецка сообщили об артобстреле
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Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США
Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Армия и оружие
Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб
Сирийские спецслужбы узнали, что американские военные направляют подконтрольных им боевиков для осуществления диверсий за пределы 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе, в частности, в провинцию Идлиб.
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Под Владимиром поезд столкнулся с автомобилем
Два человека погибли, трое пассажиров получили травмы при столкновении на железнодорожном переезде во Владимирской области пассажирского поезда сообщением Кинешма - Москва с легковым автомобилем, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону в субботу утром.
Авто
АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей Lada
Как сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в России отзыву подлежат 12 192 автомобилей Lada Vesta, Lada Xray и Lada Largus, которые были реализованы в период с сентября 2019 года по настоящее время.
Общество
Ведущая Первого канала Жанна Бадоева не может вернуться из США
Бадоева надеется, что ей и ее коллегам удастся в ближайшее время покинуть США, однако пока они не могут купить билеты.
Общество
Тетя Макгрегора умерла от коронавируса
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Доктор Мясников назвал способы защиты от коронавируса без лекарств
Московский врач и телеведущий Александр Мясников назвал способы, помогающие защитить себя от коронавируса, не прибегая к лекарствам.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
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Президент Бразилии заявил о негативном результате теста на коронавирус
Лабораторные исследования не выявили наличия коронавируса 2019-nCoV в организме президента Бразилии Жаира Болсонару, результаты теста отрицательные.
Здоровье
В Китае за сутки коронавирусом заразились 11 человек
По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, за последние сутки на материковой части страны выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Армия и оружие
Столкновение между джихадистами и местными жителями произошло на севере сирийского Идлиба
Автоспорт
«Формула-1» отменила Гран-при в Бахрейне и во Вьетнаме
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Ученые назвали идеальную для распространения коронавируса температуру
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По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
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Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
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Украина запретит въезд жителям ДНР и ЛНР из-за коронавируса
Власти Украины запретят въезд жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за пандемии коронавируса.
Биатлон
Мужская сборная России отстояла максимальную квоту на следующий сезон
Российские девушки в общем зачете Кубка наций стали пятыми, что позволило также добиться максимальной квоты на следующий год.
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Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.