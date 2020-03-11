с чего всё началось

Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива. По данным агентства Bloomberg, Ирак и Кувейт, входящие в ОПЕК, вслед за Саудовской Аравией заявили о скидках покупателям своей нефти.

Политика Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.

Здоровье Названы регионы с высокой заболеваемостью клещевым энцефалитом По словам специалистов, наибольшее число заболевших клещевым энцефалитом в начале марта 2020 года зарегистрировано в Уральском, Северо-Западном, Дальне-Восточном и Сибирском федеральных округах, а также Ярославской и Тверской областях.В Роспотребнадзоре рекомендуют для защиты от клещевого энцефалита сделать прививку.

Политика Две трети региональных парламентов одобрили поправки в Конституцию Совет Федерации получил 58 положительных решений региональных парламентов по закону о поправке в Конституцию, это уже более необходимых двух третей, в субботу палата может утвердить эти решения, заявил сенатор Андрей Клишас.

Политика Politico: Трамп обсуждал нефтяной кризис с приближенными Путина Президент США Дональд Трамп встречался с представителями России, близкими к президенту Владимиру Путину, на фоне ситуации на нефтяном рынке, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника.

Общество Том Хэнкс заразился коронавирусом На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.

Политика Роскомнадзор заблокировал сайт противников поправок в Конституцию Роскомнадзор на основании решении Таганского районного суда России заблокировал сайт кампании «Нет!», где шел сбор подписей против поправок в Конституцию.

Гаджеты Под золотой фольгой смартфона от Эскобара оказался Galaxy Fold Тут бы возмутиться, что Эксобар дурачит честных граждан, но по факту получается, что брат наркобарона продает Samsung Galaxy Fold, который стоит больше 160 тысяч рублей за 29 тысяч.

Общество В России разработают программу цифровой трансформации ведомств Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что вскоре будет разработана типовая программа цифровой трансформации ведомств на три года, и призвал федеральные органы власти проводить эту работу совместно с регионами.

Армия и оружие Голландская прокуратура заявила о свидетеле пуска ракеты по MH17 Амстердам, 11 марта 2020, 08:40 — REGNUM На второй день процесса по делу MH17, 10 марта, прокуратура Нидерландов заявила, что в деле появился новый свидетель, который в 2014 г. якобы присутствовал при выстреле ракетой «Бук».