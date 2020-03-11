Энергетика
News.ruИрак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну
Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива. По данным агентства Bloomberg, Ирак и Кувейт, входящие в ОПЕК, вслед за Саудовской Аравией заявили о скидках покупателям своей нефти.
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с чего всё началось
По данным Bloomberg, устанавливающие цены задним числом Объединенные Арабские Эмираты с января снизили стоимость черного золота для февральских продаж на 1,63 доллара за баррель.Взгляд.ру00:09
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Комментарии
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В Государственной думе в третьем чтении были одобрены поправки к Конституции России.
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Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну".
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В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе
В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
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В США заявили о перехвате российских Ту-142 у берегов Аляски
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Две трети региональных парламентов одобрили поправки в Конституцию
Совет Федерации получил 58 положительных решений региональных парламентов по закону о поправке в Конституцию, это уже более необходимых двух третей, в субботу палата может утвердить эти решения, заявил сенатор Андрей Клишас.
Политика
Politico: Трамп обсуждал нефтяной кризис с приближенными Путина
Президент США Дональд Трамп встречался с представителями России, близкими к президенту Владимиру Путину, на фоне ситуации на нефтяном рынке, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника.
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Доллар достиг 75 рублей впервые с февраля 2016 года
На 13:59 доллар составлял 74,97 руб. (+2,02%). Ранее евро превысил отметку в 84 руб. впервые с февраля 2016 года.
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В «Реале» объявлен карантин из-за заразившегося коронавирусом игрока
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Том Хэнкс заразился коронавирусом
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Новую игру про Ведьмака начнут разрабатывать уже в 2020 году
Варшава, 12 марта 2020, 03:48 — REGNUM Компания CD Projekt Red начнёт работу над новой игрой по миру «Ведьмака» сразу после релиза Cyberpunk 2077.
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Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией
Чапутович отметил, что сейчас отношения между странами нельзя назвать хорошими, но в Польше хотели бы их улучшить.
Политика
Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
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Роскомнадзор заблокировал сайт противников поправок в Конституцию
Роскомнадзор на основании решении Таганского районного суда России заблокировал сайт кампании «Нет!», где шел сбор подписей против поправок в Конституцию.
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Двух пациентов с ОРВИ в Оренбуржье проверили на коронавирус
В Оренбуржье под наблюдением медиков находятся 36 человек, приехавших из стран со сложной ситуацией по коронавирусной инфекции.
Футбол
ЦСКА путем жеребьевки определит фанатов, которых пустят на матчи РПЛ
Путем жеребьевки будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в четные сектора, а на какой — в нечетные.
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Автомобили подорожают на 10% из-за ослабления рубля
Аналитики предсказывают увеличение стоимости автомобилей в России на 10% из-за цен на нефть и курса валют.
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В Петербурге задержаны политические активисты
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Под золотой фольгой смартфона от Эскобара оказался Galaxy Fold
Тут бы возмутиться, что Эксобар дурачит честных граждан, но по факту получается, что брат наркобарона продает Samsung Galaxy Fold, который стоит больше 160 тысяч рублей за 29 тысяч.
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Секретариат ОПЕК разослал официальные приглашения восьми странам-участницам мониторингового комитета ОПЕК+ для участия в технических консультациях 18 марта 2020 года, сообщил источник в ОПЕК.
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Общество
В России разработают программу цифровой трансформации ведомств
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что вскоре будет разработана типовая программа цифровой трансформации ведомств на три года, и призвал федеральные органы власти проводить эту работу совместно с регионами.
Армия и оружие
Голландская прокуратура заявила о свидетеле пуска ракеты по MH17
Амстердам, 11 марта 2020, 08:40 — REGNUM На второй день процесса по делу MH17, 10 марта, прокуратура Нидерландов заявила, что в деле появился новый свидетель, который в 2014 г. якобы присутствовал при выстреле ракетой «Бук».
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В Ухане закрыли 11 временных госпиталей из 14
В Ухане, где в январе была отмечена вспышка коронавируса COVID-19, закрыли 11 из 14 временных госпиталей.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери
Дочь актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Анна выразила уверенность, что ее мать в скором времени поправится.