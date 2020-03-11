Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъИрак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ирак снизил официальную цену продажи своей нефти Basrah Light для покупателей в Азии на $5 за баррель в апреле. Aramco снизила цену на сорт Arab Medium на $6. Кувейт снизил цену продажи для азиатских покупателей так же, как Саудовская Аравия.
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Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

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