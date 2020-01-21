Ирак снизил официальную цену продажи своей нефти Basrah Light для покупателей в Азии на $5 за баррель в апреле. Aramco снизила цену на сорт Arab Medium на $6. Кувейт снизил цену продажи для азиатских покупателей так же, как Саудовская Аравия.

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Общество ВОЗ призвала страны без коронавируса не допустить его появления Страны, в которых не был обнаружен коронавирус или выявлено менее 10 случаев, должны сделать все необходимое, чтобы не допустить у себя его вспышки.

Общество Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.

Политика Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.

Происшествия В Магнитогорске школьник умер на уроке В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Политика Депутаты заксобрания Приамурья поддержали поправки в Конституцию Депутаты законодательного собрания Амурской области на внеочередном заседании большинством голосов поддержали пакет поправок в Конституцию РФ, сообщается на сайте областного парламента в четверг.

Гаджеты В Роскачестве протестировали смарт-часы Российская система качества (Роскачество) проверила смарт-часы и составила рейтинг этих гаджетов, говорится в сообщении организации.

Экономика Предсказавший кризис 2008 года экономист сделал новый прогноз Коломбо заметил, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на 100 трлн долларов.

Общество ВИП-соседи: кто живет в одном доме со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым Каждый год, отчитываясь о доходах, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пишет, что владеет квартирой в 144 кв. м. Находится она в элитном доме на Николая Никонова, 4. Мы выяснили, кто живет по соседству с губернатором.

Политика Байден становится лидером на праймериз Действующий президент Америки Дональд Трамп стал лидером во всех пяти штатах, где проводились голосования — Айдахо, Вашингтон, Миссисипи, Миссури и Мичиган.

Культура Apple сняла пятичасовой фильм про Эрмитаж на iPhone Американская корпорация Apple в рамках своего проекта «Снято на iPhone» представила фильм, в котором показала 45 залов и 600 произведений искусства Государственного музея Эрмитажа.