Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъИрак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ирак снизил официальную цену продажи своей нефти Basrah Light для покупателей в Азии на $5 за баррель в апреле. Aramco снизила цену на сорт Arab Medium на $6. Кувейт снизил цену продажи для азиатских покупателей так же, как Саудовская Аравия.
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Иран и Кувейт решили снизить цены на нефть в апреле

Вести.Ru00:16

Еще три страны объявили нефтяную войну России

Lenta.ruвчера в 11:13

СМИ узнало о снижении цен на нефть тремя странами ОПЕК

РИА Новостивчера в 23:07

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Коммерсантъвчера в 22:18

Bloomberg узнал о планах еще трех стран объявить России «нефтяную войну»

РБКвчера в 21:17

Еще три страны могут объявить России «нефтяную войну»

Эхо Москвывчера в 22:07

Bloomberg: Ирак и Кувейт вслед за Саудовской Аравией снизили цены на нефть

ТАССвчера в 23:45
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Общество

Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора

РИА Новости вчера в 20:01
Общество

ВОЗ призвала страны без коронавируса не допустить его появления

Страны, в которых не был обнаружен коронавирус или выявлено менее 10 случаев, должны сделать все необходимое, чтобы не допустить у себя его вспышки.
Москва 24 вчера в 13:53
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
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«Аталанта» и «Лейпциг» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Итальянская «Аталанта» победила испанскую «Валенсию» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в четвертьфинал турнира.
Коммерсантъ 10 марта в 18:40
Политика

Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе

Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
Российская газета вчера в 21:18
Политика

Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Газета.Ru вчера в 09:15
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 08:43
Политика

Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы

Запрет вводится на 30 дней, заявил президент США, обращаясь к нации из Белого дома.
Ведомости вчера в 21:16
Футбол

Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
РБК вчера в 18:44
Политика

Депутаты заксобрания Приамурья поддержали поправки в Конституцию

Депутаты законодательного собрания Амурской области на внеочередном заседании большинством голосов поддержали пакет поправок в Конституцию РФ, сообщается на сайте областного парламента в четверг.
РИА Новости 00:26
Гаджеты

В Роскачестве протестировали смарт-часы

Российская система качества (Роскачество) проверила смарт-часы и составила рейтинг этих гаджетов, говорится в сообщении организации.
REGNUM 10 марта в 01:49
Политика

Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
ТАСС вчера в 18:25
Хоккей

Воробьев продолжит быть главным тренером «Металлурга»

Metaratings вчера в 06:58
Политика

Как изменится Конституция России. Главные поправки

РБК собрал главные поправки, чтобы сравнить, как изменится Конституция.
РБК вчера в 05:07
Армия и оружие

Сирийские военные обнаружили тюрьму и суд боевиков в пригороде Алеппо

Сирийские военные обнаружили в освобожденном от террористов городе Аль-Касимия в провинции Алеппо тюрьму и «шариатский суд», где боевики приговаривали местных жителей в том числе к смертной казни.
Известия вчера в 22:25
Экономика

Челябинский губернатор призвал банкиров не завышать курсы валют

Челябинск, 12 марта 2020, 06:36 — REGNUM В банках Челябинска завышены курсы валют.
REGNUM вчера в 23:36
Экономика

Предсказавший кризис 2008 года экономист сделал новый прогноз

Коломбо заметил, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на 100 трлн долларов.
Российская газета вчера в 17:41
Общество

ВИП-соседи: кто живет в одном доме со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым

Каждый год, отчитываясь о доходах, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пишет, что владеет квартирой в 144 кв. м. Находится она в элитном доме на Николая Никонова, 4. Мы выяснили, кто живет по соседству с губернатором.
Екатеринбург Онлайн 00:15
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

В Тамбовской области нашли тело пропавшей 13-летней девочки, сообщается на сайте следственного управления СК по региону.
РБК вчера в 14:59
Политика

Стало известно, как пройдет общероссийское голосование по Конституции в Хакасии

Избирательная комиссия Хакасии начала подготовительную работу к общероссийскому голосованию.
ИА Хакасия вчера в 23:56
Общество

В Токио считают «невозможным» решение об отмене Олимпиады

РЕН ТВ вчера в 22:38
Армия и оружие

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Piter.tv 10 марта в 06:48
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

В Уфе завершилась шестая встреча серии 1/8 финала Кубка Гагарина между местным "Салаватом Юлаевым" и омским "Авангардом".
Вести.Ru вчера в 12:44
Политика

Байден становится лидером на праймериз

Действующий президент Америки Дональд Трамп стал лидером во всех пяти штатах, где проводились голосования — Айдахо, Вашингтон, Миссисипи, Миссури и Мичиган.
УтроNews вчера в 04:58
Культура

Apple сняла пятичасовой фильм про Эрмитаж на iPhone

Американская корпорация Apple в рамках своего проекта «Снято на iPhone» представила фильм, в котором показала 45 залов и 600 произведений искусства Государственного музея Эрмитажа.
Коммерсантъ 10 марта в 08:04
Происшествия

В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

Live24 вчера в 09:54
Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Газета.Ru вчера в 19:34
Происшествия

Четыре человека погибли во время пожара в Улан-Удэ

Четыре человека погибли, задохнувшись в дыму. Остальных жителей дома удалось спасти.
Российская газета вчера в 22:55
Армия и оружие

Украинские моряки вышли на списанных США катерах в Черное море

Политическая Экспертиза вчера в 10:32
Армия и оружие

Американская база в Ираке подверглась ракетной атаке

РИА Новости вчера в 16:26
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